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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» меняет Салаха на Мбаппе, «Краснодар» дает контракт Ивичу, «Атлетико» перехватил Гринвуда у «Барсы»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

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Атлетико
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Источник: Соцсети

«Красные» — фаворит в борьбе за Мбаппе

«Ливерпуль» опережает «Реал» в гонке за подписание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По данным источника, мерсисайдцы рассматривают 25-летнего француза как замену Мохамеду Салаху. Сообщается, что главный тренер красных Юрген Клопп уже много лет наблюдает за Мбаппе, и Килиан это ценит, а нынешняя агрессивная тактика «Реала» в работе над трансфером оказывается контрпродуктивной.

Источник: AFP 2023

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за парижан во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ивич продлит соглашение с «быками»?

Источник: ФК "Краснодар"

«Краснодар» предложит новый контракт главному тренеру Владимиру Ивичу, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «быки» хотят продлить соглашение с 46-летним специалистом уже в этом месяце. Действующий контракт с тренером рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков за 18 туров.

Гринвуд переходит в «Атлетико»

«Атлетико» опередил «Барселону» в борьбе за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который выступает на правах аренды в «Хетафе», сообщает Metro.

По информации испанского издания Marca, мадридский клуб уже начал переговоры с «МЮ» относительно возможного трансфера 22-летнего англичанина.

Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет предложить 46 миллионов евро за Гринвуда и готова предоставить ему 10-й игровой номер.

В 15 матчах «Хетафе» во всех турнирах форвард отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

Арбузову осталось пройти медобследование для перехода в «Балтику»

Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов одной ногой в «Балтике». Агент футболиста Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию «СЭ»: «Я думаю, что он пройдет УМО и станет игроком “Балтики”. Это единственное, что ему осталось сделать».

Источник: РИА "Новости"

Ранее о возможном переходе Арбузова в «Балтику» сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

19-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.

«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде ван де Бека в «Айнтрахт»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта на правах аренды.

Источник: AP 2023

Как информирует официальный сайт английского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне 26-летний голландец провел за «МЮ» 2 матча. Всего на его счету 62 игры и 2 гола за «красных дьяволов».

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