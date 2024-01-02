Дик Адвокат заявил, что в Европе не говорят об РПЛ: «Здесь тишина»

«В Европе не обсуждается РПЛ. Я не вижу никаких новостей о вашей лиге. В этом плане здесь тишина», — сказал Адвокат «СЭ».

С 2006-го по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.