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3 января, источник: ТАСС

В РФС рассказали о зарплатах футбольных арбитров

По словам председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Павла Каманцева, годовой бонус для арбитров может составить до 3 миллионов рублей до вычета налогов.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зарплаты футбольных арбитров формируются из фиксированной и бонусной частей, вторая может составлять до 30%. Об этом ТАСС заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«Существенное влияние может оказать годовой бонус — он может составить дополнительно до 3 миллионов рублей до вычета налогов. Соответственно, это может существенно повлиять на зарплату арбитра, увеличить ее на 20−30%», — сказал Каманцев.

«Наша цель — показатели Континентальной хоккейной лиги. Когда говорят, что в футболе арбитры получают необоснованно много или мало, то могу сказать, что они получают как и их коллеги в других популярных федерациях и международных лигах, таких как хоккей. Да, там больше матчей, но там и другой уровень по трудозатратам и сложности принятия решений, мне кажется, что футбол — это самая сложная для судейства игра», — отметил он.

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