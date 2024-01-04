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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ещё раз прогуляешь институт — отправлю в ЦСКА!» Байки о Романцеве от звёзд «Спартака»

Легенде красно-белых исполняется 70 лет.

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Источник: Чемпионат.com

За 30 лет тренерской деятельности через руки Романцева прошло огромное количество футболистов. Сложно представить, сколько поздравительных сообщений и звонков он получит на 70-летие. «Чемпионат» предложил звёздам «Спартака» 1990-х — главного проекта в жизни юбиляра — рассказать самую памятную историю или любимую байку, связанную с Олегом Ивановичем. И почти у каждого нашлась своя, а у кого-то даже не одна.

«Дима, либо ты поедешь куда-нибудь на Дальний Восток — либо берёшься за голову и остаёшься в “Спартаке”»

Дмитрий Аленичев — единственный российский футболист, выигрывавший Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Но всего этого в его жизни могло и не случиться, если бы не переломный момент в середине 1990-х.

«Я очень благодарен и своим первым тренерам, и Филатову с Сёминым, вложившим многое в меня в “Локомотиве”, — говорит Дмитрий Анатольевич. — Но подытожил я свою российскую карьеру в “Спартаке” у Олега Иваныча. В значительной степени благодаря ему я потом и уехал в более сильный итальянский чемпионат и многого добился за рубежом. И именно в “Спартаке” произошёл очень важный для меня и поучительный эпизод.

ЛЕГЕНДЫ «СПАРТАКА» | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА РОМАНЦЕВА

В 1994 году я пробился в основной состав команды, хотя в конкурентах были такие мастера, как Валера Карпин, Пятницкий, Ледяхов. Мы выиграли чемпионат и Кубок России, причём в финале против ЦСКА мне ещё и посчастливилось забить решающий пенальти. Я был не семейный, холостой, жил на базе. Москва… Ну и немножко вскружили мне голову первые успехи. В 1995-м я уже выглядел не совсем так, как положено было профессиональному футболисту. Чуть снизил к себе требования, откровенно скажу. Конечно же, Олег Иванович это всё заметил. И на одной из тренировок, летом, устроил собрание. Объявил, что трое игроков — фамилий называть не буду — отправлены в дубль. Одним из этой троицы был я.

Ссылка продлилась полтора месяца, но мне она очень многое дала. Я сам себе сказал тогда: «Дима, либо ты дальше поедешь куда-нибудь на Дальний Восток или в Сибирь играть — либо берёшься за голову и остаёшься в “Спартаке”. Я выбрал второй вариант — и вернулся в команду, которая потом выиграла шесть из шести матчей в групповом турнире Лиги чемпионов. И больше своё место в составе практически никому не отдавал.

Для меня этот случай стал большим уроком. Олег Иваныч мне сильно помог. Он мог бы закрыть глаза на сложившуюся ситуацию и просто перестать обращать внимание на меня: мол, тренируйся, Дима, как хочешь. А он принял очень мудрое и правильное решение, отправив меня в дубль. Если бы не оно, вся моя дальнейшая карьера могла бы сложиться совершенно иначе. За это я его неоднократно благодарил и на юбилее ещё раз скажу спасибо».

«Титов, почему тебя не было ни в электричке, ни в институте?»

Егор Титов в болельщицких кругах считается, возможно, самым любимым учеником Романцева. В родном «Спартаке» он прошёл путь от безвестного дублёра до капитана команды и безоговорочного лидера. Но и в его красно-белой юности была ошибочка, которую спустя десятилетия Титов вспоминает с улыбкой:

«Мы учились в Малаховке (сейчас — Московская государственная академия физической культуры. — Прим. “Чемпионата”). Сдавать зачёты из “Спартака” выезжало 10−12 юнцов по 18−19 лет. Машин ни у кого не было, добирались на электричках. Целый день на это дело уходил. В какой-то момент я решил: ничего страшного не случится, если сегодня не поеду — закрою “хвосты” в следующий раз.

Ответственным за нас, студентов, был начальник команды Валерий Владимирович Жиляев. Ему и доложили в институте: были все, кроме Титова. На следующий день — построение команды. Обычно Олег Иванович рассказывал, что будем делать на тренировке. А тут обратился лично ко мне: “Титов, почему тебя не было ни в этой электричке, ни в институте?” Я что-то невнятное в ответ промычал. На что Романцев мне сказал: “Ещё раз прогуляешь институт — отправлю в ЦСКА. Служить”.

ТИТОВ, ШИРКО И РОМАНЦЕВ | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕГА РОМАНЦЕВА

Для меня это была печальная перспектива. Поэтому следующие наши поездки — а они происходили с периодичностью раз в три-четыре недели — я уже не пропускал. Приказ нашего «генерала» я выполнил и остался в «Спартаке». И институт окончил — других вариантов не было".

«Я таким Иваныча никогда не видел!»

Капитан «Спартака» начала — середины 1990-х Виктор Онопко вспомнил сразу два эпизода с ОИР в главной роли: один бытовой и один — игровой:

«Мне только дали квартиру в Москве. Ремонт сделал, а на мебель не хватало. В раздевалке с ребятами как-то раз болтали. Говорю: сейчас чуть-чуть подзаработаю на сборах и кухню куплю. Я никогда ни у кого ничего не просил, а тут Иваныч услышал: “Ты чего? Давай дам тебе денег”. Как раз дефолт был, инфляция. Нужно было 15 тысяч рублей. Ни карточек, ни переводов ещё не было. На следующий день Романцев приносит в спартаковский манеж полиэтиленовый пакет, полный денег. Выручил!

Говорю: “Спасибо, Олег Иваныч, как только заработаю — всё верну”. Он только махнул рукой: “Ладно тебе, отдашь, когда сможешь”. Мы так радовались с женой — смогли кухню оплатить! То ли румынская она была, то ли даже советская, но для нас это было нечто. После развала Союза всё было в дефиците. Многие даже коробки шоколадных конфет или палки копчёной колбасы не могли себе позволить. А долг Романцеву я, как и обещал, после сборов вернул».

РОМАНЦЕВ, СТАРОСТИН И ОНОПКО | Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА ОНОПКО

«Был ещё смешной момент, — продолжает Онопко. — После тренировок в Тарасовке мы обычно оставались на поле: кто бил по воротам, кто в квадрат играл, кто индивидуально дорабатывал. А ещё была игра “300”, не знаю, помнят такую читатели или нет. Играли два на два или три на три в футбол в штрафной площади. Одна команда нападает, другая защищается — и наоборот. Кто первым наберёт 300 очков, тот и выиграл. Проигравшие становились на линию ворот, и победители били им с 11 метров мячом по заднице.

Иваныч обычно сидел на лавочке, наблюдал, кто чем занимается. И как-то раз остались я, Володя Бакшеев и Игорь Ледяхов. Одного человека для “300” не хватало. Неожиданно Романцев предложил: “Давайте я сыграю”. Встал он в пару к Ледяхову, я — с Бакшеевым. Я таким Иваныча никогда не видел — в подкатах стелился, катился! Это было не смешно — реальная заруба! Ребята на балконы базы повыходили: надо же, сам Романцев играет! Кое-как мы с Вовой выиграли. Говорим: “Иваныч, всё, пойдём”. А он: “Не-не-не, вы же выиграли”. Пошёл и встал в ворота. Вот в этот момент всех зрителей как ветром сдуло с балконов — боялись, что главный заметит. А нам-то как неудобно было! Не будем же мы всерьёз тренера расстреливать мячом. Пробили мимо».

Источник: Чемпионат.com

«Смотрю, у Романцева глаза наливаются: как так, меня “возят”?»

Похожая история отложилась в памяти Валерия Кечинова, одного из самых классных технарей российского футбола 1990-х:

«Мы перед каждой тренировкой в “Спартаке” играли в квадрат: 5×2, 6×2. То есть пять человек держат мяч в одно касание, а двое внутри пытаются его отобрать. Олег Иванович захотел с нами поиграть. Начали катать мячик: шутки-прибаутки, все весёлые. У Романцева тоже настроение было прекрасное. Но до определённой поры — пока сам не зашёл внутрь. И мы так прилично их прихватили. Смотрю, у Олега Ивановича глаза наливаются: как так, меня “возят”? Пошёл в первый подкат — причём такой, как будто в Лиге чемпионов рубится. Тут же встаёт — и во второй летит! Тут уже до нас дошло, что шутки кончились. У нас приличная разница в возрасте, он давно не играл, но вот такой человек. Романцев настолько не любил проигрывать, что даже в обыкновенном квадрате завёлся. А в игре не то что с поражением — даже с ничьей редко мирился. Поэтому и выиграл столько».

«Серёга, ну что же ты обманываешь? Говорил, три забьёте, а забили четыре!»

Сергей Юран дважды приходил в романцевский «Спартак» в 1990-х. Матчей с ромбом на груди провёл не так уж много, но один запомнил на всю жизнь:

«1995 год, раздевалка в Норвегии. После первого тайма проигрываем “Русенборгу” 0:2. Олег Иваныч ещё не зашёл с Ярцевым. А я смотрю: ребята сели, головы поникли. Показалось, что уже смирились с поражением. Я и закипел: “Парни, вы чего, обалдели? Рыбакам, лыжникам будем проигрывать? Ну пропустили два — сейчас выйдем и три забьём!” В этот момент на пороге появляется Романцев. Только хотел что-то сказать, как увидел эту картину. Ну и потащил Ярцева обратно из раздевалки: “Георгий, пойдём, Юран тут сам разберётся”.

Они ушли, а мы во втором тайме четыре забили. 4:2 выиграли. После игры Иваныч меня обнял: “Серёга, ну что же ты обманываешь?” Я удивился: “В смысле?” — “Говорил, три забьёте, а забили четыре!” — “Извините, Олег Иванович, переборщили. Больше не будем!” Посмеялись и пошли в раздевалку».

Автор: Олег Лысенко

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