Самый титулованный тренер в истории: как Романцев сделал великим «Спартак» и сборную России

Источник: ФК «Спартак»

4 января 70-летие празднует самый титулованный российский футбольный тренер Олег Романцев. С его именем связаны все основные успехи московского «Спартака» в 90-е. Кроме того, он подарил яркие моменты болельщикам в качестве главного тренера сборной России, установив рекорд по соотношению побед и матчей. «Газета.Ru» вспоминает самые интересные моменты из жизни и карьеры специалиста.

Из детства в «Спартак»

Олег Романцев родился в 1954 году в селе Гавриловском Рязанской области в семье инженера дорожного строительства. Карьера отца будущей футбольной легенды развивалась довольно бурно, и это приводило к постоянным сменам места жительства.

Семья Романцевых успела повидать Алтай, Кольский полуостров, Киргизию (где Олег Иванович пошел в школу), пока не осела в Красноярске. Сам Романцев называет именно этот город родным — там он жил, начиная с третьего класса школы и до перехода в «Спартак».

Жизнь самого титулованного тренера страны могла пойти по разным сценариям. В детстве он мечтал строить железные дороги, а также занимался разными видами спорта. В баскетболе он со сборной Красноярского края весьма успешно выступал на первенстве РСФСР и даже привлекался в сборную Союза по своему возрасту.

Однако в 14 лет выбор все-таки был окончательно сделан в пользу другой игры с мячом — футбола. Собственно, даже на баскетбольных тренировках он периодически отправлял мячи в корзину ногами, за что его неоднократно выгоняли с занятий.

Профессиональная карьера Романцева началась в красноярском «Металлурге», а продолжилась в главной команде города — «Автомобилисте», за который он выступал до 22 лет на позиции нападающего. В 1976 году Анатолий Крутиков после товарищеского матча в Красноярске пригласил его перебраться в «Спартак».

Из нападающих в защитники

За «Спартак» Олег Романцев дебютировал 17 августа 1976 года, выйдя на последние 10 минут матча против ленинградского «Зенита» на замену вместо другого новичка — совсем юного Вагиза Хидиятуллина. Первый мяч в той встрече забил другой в будущем знаменитый тренер — Евгений Ловчев, но красно-белые в итоге уступили — 1:2.

Та встреча так и осталась единственной в составе «Спартака», в которой Романцев выходил на замену. За команду он выступал до 1983 года, когда решил завершить карьеру в возрасте 29 лет. При этом в 217 играх в красно-белой футболке он был заменен лишь дважды. 214 встреч он провел от звонка до звонка.

Правда, начало карьеры в Москве не было гладким. В тот момент в команде был раскол, а новичка приняли далеко не все ветераны. В итоге после игры с «Зенитом» Романцев провел еще один матч, а потом, никого не предупредив, вернулся в Красноярск.

В 1977 году возглавивший «Спартак» после вылета из Высшей лиги Константин Бесков смог уговорить Романцева вернуться в красно-белую команду, где тот вскоре стал лидером, а потом и капитаном.

А еще специалист рассмотрел у техничного и необычайно трудоспособного игрока качества, благодаря которым переквалифицировал Романцева сначала в полузащитника, а затем и в защитника.

Позднее именно Романцевым главный идеолог и руководитель красно-белого клуба Николай Старостин заменит Бескова на посту главного тренера, чем обидит специалиста, вытащившего команду из Первой лиги к чемпионству страны.

Но это будет позже. А пока Романцев поможет во втором круге в чемпионате Первой лиги, дальше уже в Высшей станет лидером клуба и в первый же свой год в качестве капитана поднимет над головой кубок чемпионов СССР.

То чемпионство 1979 года останется единственным для Романцева как для футболиста. При этом до конца карьеры при защитнике-капитане красно-белые ни разу не выпадут из тройки призеров чемпионата, выиграв три раза серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата СССР, а также дойдя в 1981 году до финала Кубка страны. Там команда Бескова сенсационно проиграет СКА из Ростова-на-Дону, который возглавлял тогда молодой специалист Владимир Федотов — сын легендарного нападающего Григория Федотова и… зять Бескова. А еще будущий главный тренер «Спартака» и любимец болельщиков красно-белых в 2000-х.

Но вернемся к Романцеву. Клубным футболом его успехи не ограничиваются. В составе олимпийской сборной страны он выступил на домашних Играх 1980 года, проведя все шесть матчей, забив в них два мяча и заняв с командой третье место.

Поражение в полуфинале от ГДР (0:1) стало для Романцева единственным в играх в футболке с надписью «СССР» на груди. Защитник провел девять встреч за главную сборную СССР, и в них команда одержала восемь побед при единственной ничьей (с Аргентиной Диего Марадоны — 1:1).

При этом только встреча отборочного турнира к чемпионату мира — 1982 против Исландии (2:1) не была товарищеской. Но и товарищеские игры были интересными и знаковыми. Отношение к ним было максимально серьезным, а обыгрывала сборная СССР с Романцевым в составе и сильную Швецию (5:1), и Францию (1:0), и Бразилию (2:1) и ту же команду ГДР (1:0). Недаром тогда СССР носила негласный титул «чемпион мира по товарищеским встречам».

Особняком, конечно, стоит матч на «Маракане» в Рио-де-Жанейро, где бразильцы отмечали 30-летие со дня открытия самого крупного стадиона в мире и десятилетие третьей победы своей сборной на мундиалях.

В итоге именно «Селесао» открыли счет, но контратаки с разящими ударами Федора Черенкова и Сергея Андреева принесли СССР победу.

То поражение стало для Бразилии первым на своем поле в истории, а советские футболисты увезли с собой огромный кубок, изготовленный для этого матча по индивидуальному заказу Бразильской федерации футбола.

За свою яркую, но недолгую карьеру Романцев получил огромное количество травм — в том числе тяжелых. Играя в самоотверженной манере, он перенес несколько сотрясений мозга, переломов и даже смещение позвонков.

Закончил же он из-за повреждения голеностопа, которое так и не сумел как следует залечить. В конце 1983 года его игра была подвергнута критике со стороны прессы и тренерского состава, и своенравный капитан сам написал заявление на увольнение, раз и навсегда повесив бутсы на гвоздь, чтобы не быть обузой.

Первые шаги тренера

Уйдя из футболистов, Романцев не ушел из футбола, а принял в 1984 году в качестве главного тренера московский футбольный клуб «Красная Пресня». Эту команду он привел к главному успеху в ее истории — победе в Кубке РСФСР, а кроме того, запустил карьеры нескольких футболистов, самыми известными из которых стали Александр Мостовой и Василий Кульков.

В 1988 году Романцев перешел на новый уровень и поработал в Первой лиге со «Спартаком» из Орджоникидзе (ныне — владикавказская «Алания»).

Команда под руководством молодого специалиста заняла 13-е место из 22-х команд, выступив как середнячок, но это было повторение результата аж 1979 года и лучшее клубное выступление осетин с 1975-го.

Мгновенный успех

Отставка Бескова и назначение Романцева на пост главного тренера «Спартака» не прошли спокойно. Руководитель клуба Николай Старостин сам в свое время назначал Бескова (исконно динамовского специалиста), поскольку это было полезно для команды, однако на футбол они смотрели по-разному.

Бесков добился со «Спартаком» больших успехов, но команда вошла в состояние стагнации, и руководитель принял решение о замене, хотя тренера любили болельщики, журналисты и даже комитетчики. Ходят слухи, что Старостину грозили исключением из партии, если Романцев с ходу не добьется успеха. Но он добился.

В первый же сезон под руководством Олега Ивановича «Спартак» стал чемпионом СССР. Сергей Родионов стал лучшим бомбардиром турнира с 16 мячами, но главный гол оказался на счету другого спартаковского форварда.

Судьба титула решалась в предпоследнем туре в очной встрече с принципиальным соперником: 27 октября «Спартак» принимал на своем поле киевское «Динамо» Валерия Лобановского. Киевляне уже не могли стать чемпионами, окопавшись на третьей строчке, но очень хотели помешать красно-белым, которых прессинговал в таблице днепропетровский «Днепр».

«Динамо» открыло счет в первом тайме уже на третьей минуте, когда Станислав Черчесов неудачно сыграл за пределами штрафной, подарив удар по пустым воротам Олегу Протасову. Дальше красно-белые мощно давили, но вратарю «Динамо» Виктору Чанову до перерыва чудом удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Однако на 57-й минуте Евгений Кузнецов смог в штрафной гостей удачно подставить ногу под прострел со штрафного, и равновесие восстановилось (1:1). Но этого было мало для оформления титула.

Развязка же вышла абсолютно кинематографической. «Спартак» заработал штрафной на третьей добавленной ко второму тайму минуте, Геннадий Морозов начал разбег, а ударил неожиданно Валерий Шмаров. Причем положил с левой ноги над стенкой в самую «девятку “- без шансов.

Тот гол, возможно, до сих пор является главным в клубной истории красно-белых.

После этого были еще восемь титулов уже в чемпионате России. Сначала спартаковцы побеждали с 1992 по 1994 годы. Дальше они уступили титул в 1995-м «Спартаку-Алании». В следующем году красно-белыми руководил Георгий Ярцев, а Романцев был президентом клуба, работая главным тренером в сборной.

Но с 1997-го Олег Иванович вернулся на клубный тренерский мостик и еще пять лет подряд доминировал на внутренней арене. Также на его счету в качестве наставника спартаковцев один Кубок СССР и три Кубка России. Именно победой в Кубке страны в 2003 году он фактически и закончил свою тренерскую карьеру в команде всей жизни.

Полуфиналы еврокубков

Важной вехой в работе Романцева были выступления «Спартака» в еврокубках. До его прихода заколдованным барьером для команды был четвертьфинал клубных турниров Европы.

Под руководством этого специалиста команда трижды выходила в полуфиналы, собрав коллекцию из всех главных на тот момент турниров — Кубка чемпионов (будущей Лиги чемпионов), Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

В сезоне-1990/91 спартаковцы блистали в главном клубном турнире Европы. В 1/16 финала Кубка чемпионов они дважды со счетом 2:0 обыграли крепкую чешскую «Спарту» из Праги, в ⅛ финала по пенальти (обе встречи закончились нулевыми ничьими) прошли итальянский «Наполи» с Диего Марадоной в составе, а в четвертьфинале выбили мадридский «Реал». Причем первая встреча в Москве закончилась нулевой ничьей, а в Испании Эмилио Бутрагеньо вывел «королевский клуб» вперед, но два точных удара Дмитрия Радченко в ответ и гол все того же Шмарова все перевернули.

В полуфинале чемпионы СССР не справились с марсельским «Олимпиком» (1:3, 1:2), но французская команда тогда набирала ход и после проигрыша в финале того Кубка чемпионов по пенальти (югославской «Црвене Звезде») в следующем году взяла трофей.

Полуфинал Кубка кубков-1992/93 обернулся скандалом, когда бельгийский «Антверпен» получил право на все решивший весьма странный пенальти: игра шла в центре поля, и в этот момент Виктор Онопко якобы ударил соперника в своей штрафной. Для понимания: в Москве «Спартак» выиграл со счетом 1:0 и поначалу вел с таким же счетом и в Бельгии, но успел пропустить дважды (1:2). Тем не менее до назначения злополучного пенальти красно-белые выходили в следующую стадию за счет мяча, забитого на чужом поле.

Но отыграться в меньшинстве (Онопко был удален) после точного удара Ханса-Петера Лесхоффа с 11-метровой отметки, который довел счет до 1:3, подопечные Романцева уже не смогли.

Драматичным вышел и Кубок УЕФА-1997/98. Кампания началась с противостояния со швейцарским «Сьоном». В гостях удар Валерия Кечинова принес россиянам победу, но в Москве виктории со счетом 2:1 не хватило, так как гости подали протест из-за размера ворот. УЕФА в итоге назначил переигровку. В ней разозленный «Спартак» разнес соперника со счетом 5:1.

Дальше были победы над испанским «Вальядолидом» (2:0, 2:1) и немецким «Карлсруэ» (0:0, 1:0), за который выступал Сергей Кирьяков. Единственный мяч Александр Ширко провел уже в дополнительное время ответной встречи.

Весной в четвертьфинале команда Романцева подарила праздник стране, дважды обыграв нидерландский «Аякс». Сначала были сенсационные 3:1 в Амстердаме, а затем и домашняя победа — 1:0.

В полуфинале с мощнейшим итальянским «Интером» гол Дмитрия Аленичева в гостях (1:2) оставил надежду. И в ответной встрече Андрей Тихонов после розыгрыша углового фирменным ударом в ближний угол открыл счет уже на 10-й минуте (1:0).

«Спартак» играл хорошо и вообще яростно сражался, отстаивая перевес (все по тому же голу на чужом поле) на земляном весеннем «газоне» стадиона «Динамо», но затем слово взял бразильский форвард Роналдо. Он сравнял счет перед перерывом (1:1), а затем на 75-й минуте взял мяч где-то в центре поля и обыграл всех встретившихся ему на пути спартаковцев, забив второй (2:1).

Стоит также вспомнить и шесть побед подряд на групповой стадии Лиги чемпионов в 1995 году, когда пали чемпион Англии «Блэкберн», польская «Легия» и норвежский «Русенборг», который на своем поле вел у красно-белых после первого тайма со счетом 2:0.

Победа на «Стад де Франс» и разочарование в «Лужниках»

Романцев провел у руля сборной России рекордные 60 матчей, выиграв 36 из них. Это 60%, что также является рекордом главной команды страны.

Он уверенно вывел сборную на Евро-1996, но там в группе с Италией, Германией и Чехией не сложилось — только одно очко. При этом итальянцы тоже не вышли в плей-офф, а два других соперника в итоге сыграли в финале турнира. Стоит отметить, что по ходу матча третьего тура группового этапа против Чехии, еще не утратив шансов на выход в плей-офф, российские футболисты превратили 0:2 после первого тайма в 3:2 во втором и чуть не оставили оппонентов за бортом дальнейшей борьбы. Встреча завершилась спасительной для чехов ничьей — 3:3.

После чемпионата Европы тренер ушел в отставку, но вернулся в 1998-м по ходу отборочного цикла к Евро-2000. Тогда под руководством Анатолия Бышовца сборная проиграла все три стартовых матча отбора Украине (2:3), Франции (2:3) и Исландии (0:1) с легендарным автоголом Юрия Ковтуна. А еще были три поражения в товарищеских играх. Кроме того, без Романцева главная команда страны пролетела и мимо чемпионата мира — 1998.

В итоге специалист, совмещая работу в «Спартаке» и национальной команде, почти сотворил сказку: команда выдала победную серию, попутно став первой сборной, которая одолела на «Стад де Франс» французов (3:2) — действующих чемпионов мира.

В итоге в последнем туре надо было обыграть в «Лужниках» Украину, и команда летела бы на Евро с первого места в группе. Все было максимально близко. Валерий Карпин забил со штрафного с рикошетом, а хозяева не использовали еще огромное количество голевых моментов и… сборная России пропустила тот самый нелепый гол со штрафного от боковой линии в исполнении Андрея Шевченко, когда Александр Филимонов каким-то образом завалился с мячом в ворота…

Разочарование было страшным, но Романцеву все были благодарны за цикл. Он остался у руля и вывел сборную России на чемпионат мира — 2002 в Японии и Корее, где за стартовой победой над Тунисом (2:0) последовали поражения от Японии (0:1) и Бельгии (2:3). Так закончилась международная карьера наставника.

«Спартаковский футбол»

Какими бы ни были результаты команд под управлением Романцева, главным его наследием наряду с трофеями остается так называемый «спартаковский» футбол. Так этот стиль назвали именно потому, что его исповедовали подопечные Олега Ивановича.

Постоянные «стеночки» и забегания в матчах, «квадраты» до умопомрачения на тренировках — Романцев требовал, чтобы в его командах все было через пас и через мяч. Получалось, надо сказать, очень неплохо. Потому и выглядел не самый богатый по мировым меркам «Спартак» прилично даже на фоне мировых грандов, периодически обыгрывая их.

До сих пор памятны победы над мадридским «Реалом» (неоднократные), «Аяксом», лондонским «Арсеналом» (4:1 в Москве с дублем Маркао и голом Робсона). Битвы с миланским «Интером» и другими грандами. Волевая ничья в Москве с «Барселоной», когда красно-белые отыгрались с 0:2.

В похожий футбол под его руководством играла и сборная, где многие футболисты были прекрасно знакомы с требованиями наставника по клубному футболу, а остальным хватало класса, чтобы подстроиться.

При этом Олег Иванович сам всегда был трудоголиком и требовал такого же отношения от игроков. Те, кто уходил с тренировок с командой об окончании, надолго в «Спартаке» не задерживались. Зато потом на поле в играх действия футболистов выглядели максимально слаженными и отточенными. Со времен работы этого тренера футбол несколько изменился — особенно в плане интенсивности. Но вот многие мировые гранды, исповедующие атакующий позиционный футбол, сейчас в действиях с мячом часто напоминают по стилю тот «Спартак» 80-х и 90-х годов прошлого века.

Роль в судьбе Тиаго Силвы

После «Спартака» Романцев успел немного поработать в московском «Динамо» и спас его от вылета из Российской премьер-лиги. В то время в составе бело-голубых выступал никому еще неизвестный бразилец Тьяго Силва. Правда, в официальных матчах он так и не сыграл, сначала простудившись, а затем подхватив… туберкулез. На обследование защитника отправил именно Романцев.

«Это же я вычислил болезнь Тьяго Силвы. На тренировке я просто бегал за ним и услышал, как он дышит. Пробежал с ним три-четыре круга и отправил к доктору. Тогда мы и узнали, что у него проблемы. Слава богу, вовремя заметили. Я об этом никогда и не рассказывал», — поведал тренер в своей автобиографии.

Кстати, про Силву, который затем станет капитаном сборной Бразилии и легендой «Милана», «ПСЖ» и «Челси», специалист сразу же сказал, что это «гений». Увидел он потенциал и в молоденьком полузащитнике Данни, пришедшем тогда в «Динамо». Позднее этот бразилец перешел в «Зенит» за €30 млн и стал легендой петербургского клуба, проведя в нем девять лет.