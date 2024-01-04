Умер легендарный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко

Ткаченко является рекордсменом «Балтики» среди тренеров по количеству матчей. Он выступал за калининградский клуб в качестве футболиста, а в 1995 году возглавил команду как тренер. В 1996-м «Балтика» под его руководством завершила сезон на 7-м месте, что является лучшим достижением в истории клуба.