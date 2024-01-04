Умер легендарный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко
В четверг, 4 января, ушел из жизни тренер «Балтики» Леонид Ткаченко. Ему было 70 лет.
В четверг, 4 января, ушел из жизни тренер «Балтики» Леонид Ткаченко. Ему было 70 лет.
«Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» — говорится в сообщении клуба.
Ткаченко является рекордсменом «Балтики» среди тренеров по количеству матчей. Он выступал за калининградский клуб в качестве футболиста, а в 1995 году возглавил команду как тренер. В 1996-м «Балтика» под его руководством завершила сезон на 7-м месте, что является лучшим достижением в истории клуба.
Ткаченко также работал в «Металлисте», сборной Украины, «Анжи», «Соколе», петербургском «Динамо» и других командах.
В прошлом сезоне Ткаченко вернулся в «Балтику», войдя в штаб Сергея Игнашевича.