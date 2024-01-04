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17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Ловчев назвал команду и тренера года в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев порассуждал о том, какие команда и тренер из Российской Премьер-Лиги достойны звания лучших по итогам 2023 года.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Команда года — “Зенит”, чемпион страны. Петербуржцы на протяжении года лучше всех играли в футбол, у них сильнейший состав в лиге. На результаты осеннего отрезка очень сильно повлиял уход Малкома и Далера Кузяева. Но у меня всё равно нет сомнений в том, что именно “Зенит” станет чемпионом.

Тренер года? Я бы обратил внимание на Личку. Всегда здорово, когда тренер, переходя в более сильную команду, проявляет себя на новом уровне, даёт результат. У Лички хорошо получалось в “Оренбурге”. В “Динамо” поначалу были проблемы, но затем он сбалансировал игру — и бело-голубые перестали упускать победы в ситуации, когда вели в счёте по ходу матча», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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