«В России были футболисты гораздо сильнее Аршавина». Широков ответил на слова Андрея

«Андрей Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет, согласен ли я? Конечно, нет. В Петербурге — ещё возможно, но в России точно нет. В этот период, который обозначил Аршавин, у нас были Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев — они что, хуже? Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него. К сожалению, для Аршавина», — приводит слова Широкова Metaratings.