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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о переходе бразильского защитника Нино из «Флуминенсе».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.

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