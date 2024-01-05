«Зенит» подписал двух бразильцев и переманивает Ахметова, «Реал» откажется от Холанна ради Мбаппе

«Зенит» доминирует на трансферном рынке

Этой зимой действующий чемпион России обновляет состав активнее всех в РПЛ. За сутки клуб из Санкт-Петербурга провернул сразу несколько сделок.

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Во-первых, «Зенит» официально объявил о договоренности с «Интернасьоналом» из Порту-Алегри о переходе защитника Роберта Ренана на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Напомним, 20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года, провел 18 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Также клуб из Санкт-Петербурга объявил о двух приобретениях. Так, состав сине-бело-голубых пополнил нападающий «Коринтианса» Педро. 17-летний бразилец, которому 5 февраля исполнится 18 лет, присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона. Педро — воспитанник «Коринтианса». На его счету один гол в 21 матче за бразильский клуб.

Вторым новичком команды Сергея Семака за сутки стал защитник «Флуминенсе» Нино. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан до 2028 года. «Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с “Зенитом”!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Третьим новобранцем питерцев может стать хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов. Трансфер состоится уже в это трансферное окно, несмотря на окончание контракта Ахметова летом. Об этом сообщают Telegram-канал «Это футбол, брат!» и журналист Андрей Панков. По данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о выкупе игрока за 850 тысяч евро. Контракт с Ильзатом будет подписан на 3,5 года.

«Краснодар» завершает трансфер игрока сборной Колумбии

Агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, рассказал о возможном трансфере его клиента в «Краснодар».

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«Мы почти готовы к подписанию контракта с “Краснодаром”. Нужно еще подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Колумбии в ближайшее время может подписать контракт на три года.

В сезоне-2023/24 23-летний Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду 7 встреч.

Гильерме не будет в «Сочи»

В «Локомотиве» официально опровергли слухи о возможном переходе Гильерме в «Сочи».

«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы «Локо» Sport24.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Речь шла как о полноценном трансфере, так и об аренде игрока до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.

«Локо» включился в борьбу за защитника, на которого претендует «Спартак»

«Локомотив» и «Панатинаикос» интересуются защитником «Адана Демирспор» Эндрю Гравийоном, сообщил в Twitter журналист Салим Манав. Он сообщает, что представители клубов посетят матч с «Истанбулом ББ» (6 января), чтобы понаблюдать за игрой гваделупца.

В конце 2023 года появилась информация об интересе к Гравийону со стороны «Спартака», о чем заявил представитель футболиста.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с прошлого лета. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и оформил один ассист.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,7 миллиона евро.

Эндрю Гравийон год назад в составе «Реймса» противостоит Килиану Мбаппе

Черышев может продолжить карьеру в РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев допустил, что может стать игроком клуба из России.

«Буду ли летом рассматривать варианты с переходом в Россию? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне. Конечно, все рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол», — цитирует Черышева РИА «Новости».

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей и не отметился результативными действиями. Денис выступает за итальянский клуб с лета прошлого года, а через полгода, если не продлит соглашение, станет свободным агентом.

Ранее Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

«Реал» готов отказаться от Холанна ради Мбаппе

Мадридский клуб готов пожертвовать трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна ради подписания Килиана Мбаппе из «ПСЖ», сообщает MadeinFoot.

По информации источника, окружение норвежца находится в тесном контакте с представителями испанского клуба, чтобы поддерживать хорошие отношения с руководством. Однако сообщается, что люди, принимающие решения в «Реале», настроены подписать Мбаппе.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил дедлайн для принятия решения — середину января.

Сам футболист отказывается от комментариев на тему своего будущего: «Я еще не принял решение. В 2022 году я не знал окончательного вердикта до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», — приводит AS слова Мбаппе.

Текущий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

«МЮ» отказался от Регилона

«Манчестер Юнайтед» активировал пункт о досрочном расторжении арендного соглашения с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Напомним, «Юнайтед» арендовал Регилона в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.