Футболист сборной Колумбии по футболу Кастаньо перешел в «Краснодар»
Игрок присоединится к команде на сборе в Дубае.
Краснодар
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Игрок присоединится к команде на сборе в Дубае.
ТАСС, 5 января. «Краснодар» согласовал переход колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо из мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».
Игрок присоединится к команде на сборе в Дубае, пройдет медобследование и подпишет контракт.
Кастаньо 23 года, он выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года. В 13 играх чемпионата Мексики игрок отметился одной голевой передачей. Полузащитник провел семь матчей за сборную Колумбии, не отметившись результативными действиями.