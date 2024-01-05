Футболист сборной Колумбии по футболу Кастаньо перешел в «Краснодар»

Игрок присоединится к команде на сборе в Дубае, пройдет медобследование и подпишет контракт.

Кастаньо 23 года, он выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года. В 13 играх чемпионата Мексики игрок отметился одной голевой передачей. Полузащитник провел семь матчей за сборную Колумбии, не отметившись результативными действиями.