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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В клубе РПЛ фразой «с кем не бывает» отреагировали на избиение девушки игроком

В «Оренбурге» заявили, что не переживают из-за репутации нового футболиста команды чилийца Хорди Томпсона.

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Источник: ФК "Коло-Коло"

Слова спортивного директора клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева приводит Sport24.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию “Оренбурга”. Ну, с кем не бывает?» — такой фразой отреагировал на скандал вокруг игрока Андреев.

По признанию функционера, в клубе понимали, что могут позволить себе подписать контракт с футболистом, имеющим проблемы с законом, что снизило его трансферную стоимость. «Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», — отметил Андреев.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа.

На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позднее футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).

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