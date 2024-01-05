В клубе РПЛ фразой «с кем не бывает» отреагировали на избиение девушки игроком

Слова спортивного директора клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева приводит Sport24.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию “Оренбурга”. Ну, с кем не бывает?» — такой фразой отреагировал на скандал вокруг игрока Андреев.

По признанию функционера, в клубе понимали, что могут позволить себе подписать контракт с футболистом, имеющим проблемы с законом, что снизило его трансферную стоимость. «Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», — отметил Андреев.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа.