Салихова: «У “Зенита” новое амплуа — быть санитарами РПЛ»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что «Зенит» может купить полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
Зенит
Краснодар
«Удивительная трансформация в спортивной политике “Зенита”. Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе — иди на скамейку в “Зенит” со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне РПЛ Ахметов сыграл в 15 матчах (508 минут на поле) и забил два гола.