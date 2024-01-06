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17:39 (мск), источник: Sport24

Салихова: «У “Зенита” новое амплуа — быть санитарами РПЛ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слухи о том, что «Зенит» может купить полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

Зенит
Краснодар
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Источник: Sport24

«Удивительная трансформация в спортивной политике “Зенита”. Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе — иди на скамейку в “Зенит” со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ Ахметов сыграл в 15 матчах (508 минут на поле) и забил два гола.

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