Салихова: «У “Зенита” новое амплуа — быть санитарами РПЛ»

«Удивительная трансформация в спортивной политике “Зенита”. Если раньше они непременно заполучили, если бы действительно захотели, и Захаряна, и Сперцяна, и Тюкавина с Пиняевым, то сейчас совершенно новое амплуа — быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе — иди на скамейку в “Зенит” со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.