В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

«Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны? Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», — приводит слова Завьяловой Sport24.

Ранее Voetbalzone сообщал, что по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с Объединёнными Арабскими Эмиратами, в случае если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.