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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» отреагировали на новость, что Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала информацию о том, что нападающему красно-белых Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае в социальных сетях.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Грозит ли Квинси Промесу экстрадиция в случае, если прокуратура Нидерландов проинформирует власти ОАЭ о нахождении футболиста на территории страны? Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», — приводит слова Завьяловой Sport24.

Ранее Voetbalzone сообщал, что по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с Объединёнными Арабскими Эмиратами, в случае если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего «Спартака» на территории их страны, в отношении Промеса вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

Напомним, Промес был признан виновным в Нидерландах в нанесении ножевого ранения своему родственнику на семейной вечеринке летом 2021 года. В июне 2023 года суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения.

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