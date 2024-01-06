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20:51 (мск), источник: ТАСС

Федун считает бессмысленной идею возрождения «Спартака-2»

«Спартак» в декабре объявил о решении возродить вторую команду.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 6 января. Возрождение «Спартака-2» не имеет смысла при нынешнем подходе к селекционной политике руководства московского футбольного клуба. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший владелец «Спартака» Леонид Федун.

О решении возродить вторую команду «Спартак» объявил в декабре. Планируется, что команда будет заявлена для участия в Леон — Второй лиге.

«Я так понимаю, что у новых владельцев “Спартака” есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение “Спартака-2”. Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в “Спартаке-2”]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», — сказал Федун.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в сезоне-2021/22 «Спартак-2» занял седьмое место в турнирной таблице.

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