Федун считает бессмысленной идею возрождения «Спартака-2»

«Я так понимаю, что у новых владельцев “Спартака” есть деньги, поэтому они могут их потратить на возрождение “Спартака-2”. Хотя по тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в “Спартаке-2”]. Надо определиться со стратегией, а ее нет. Если будут делать [команду] на собственных воспитанниках — это один подход, тогда команда нужна. Если будут закупать футболистов из низших лиг, тогда это будет очередная ненужная игрушка», — сказал Федун.