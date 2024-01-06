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21:28 (мск), источник: Sport24

Дзюба назвал лучшее новогоднее блюдо и любимый фильм

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в новогоднем блице, сообщила пресс-служба железнодорожников.

Локомотив
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Источник: Соцсети

Футболист рассказал о любом новогоднем блюде, фильме и напитке.

— Лучший подарок на Новый год?

— Чтобы все друзья, близкие, которых ты позвал, вместе объединились, повеселились, отметили, поиграли бы настольные игры, в снежки, в футбол.

— Лучшее новогоднее блюдо?

— Оливье.

— Лучший новогодний напиток?

— Шампанское.

— Лучший новогодний фильм?

— Или «Один дома», или мультфильм «Рождественская история».

— Лучшая новогодняя температура?

— Любая. Главное, чтобы был снег.

— Где лучше встречать?

— Загородный дом.

— Что делать на улице?

— С этим сейчас сложнее, но я покупаю очень много феерверков и потом мы взрываем с друзьями. Это просто потрясающе.

— Во сколько ложиться спать?

— Спать? Нет. С 31-го по 5-е число — это время сборов, как говорят все мои друзья. Ложимся где-то в 7−8 утра, я поднимаюсь в 10 утра, моя знаменитая песня: «Тревога, тревога — волк украл зайчат!» У всех есть примерно 5−10 минут, чтобы встать, иначе потом они окажутся в сугробе.

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