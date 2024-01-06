Дзюба назвал лучшее новогоднее блюдо и любимый фильм

Источник: Соцсети

Футболист рассказал о любом новогоднем блюде, фильме и напитке.

— Лучший подарок на Новый год?

— Чтобы все друзья, близкие, которых ты позвал, вместе объединились, повеселились, отметили, поиграли бы настольные игры, в снежки, в футбол.

— Лучшее новогоднее блюдо?

— Оливье.

— Лучший новогодний напиток?

— Шампанское.

— Лучший новогодний фильм?

— Или «Один дома», или мультфильм «Рождественская история».

— Лучшая новогодняя температура?

— Любая. Главное, чтобы был снег.

— Где лучше встречать?

— Загородный дом.

— Что делать на улице?

— С этим сейчас сложнее, но я покупаю очень много феерверков и потом мы взрываем с друзьями. Это просто потрясающе.

— Во сколько ложиться спать?