Дзюба назвал лучшее новогоднее блюдо и любимый фильм
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в новогоднем блице, сообщила пресс-служба железнодорожников.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба принял участие в новогоднем блице, сообщила пресс-служба железнодорожников.
Футболист рассказал о любом новогоднем блюде, фильме и напитке.
— Лучший подарок на Новый год?
— Чтобы все друзья, близкие, которых ты позвал, вместе объединились, повеселились, отметили, поиграли бы настольные игры, в снежки, в футбол.
— Лучшее новогоднее блюдо?
— Оливье.
— Лучший новогодний напиток?
— Шампанское.
— Лучший новогодний фильм?
— Или «Один дома», или мультфильм «Рождественская история».
— Лучшая новогодняя температура?
— Любая. Главное, чтобы был снег.
— Где лучше встречать?
— Загородный дом.
— Что делать на улице?
— С этим сейчас сложнее, но я покупаю очень много феерверков и потом мы взрываем с друзьями. Это просто потрясающе.
— Во сколько ложиться спать?
— Спать? Нет. С 31-го по 5-е число — это время сборов, как говорят все мои друзья. Ложимся где-то в 7−8 утра, я поднимаюсь в 10 утра, моя знаменитая песня: «Тревога, тревога — волк украл зайчат!» У всех есть примерно 5−10 минут, чтобы встать, иначе потом они окажутся в сугробе.