«Зенит» объявил о переходе нападающего «Палмейраса» Артура
«Зенит» объявил о переходе форварда «Палмейраса» Артура.
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«Зенит» объявил о переходе форварда «Палмейраса» Артура.
Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.