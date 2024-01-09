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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Палмейраса» Артура

«Зенит» объявил о переходе форварда «Палмейраса» Артура.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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