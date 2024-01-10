Как Артур, Нино, Педро и Ахметов преобразят «Зенит»: обновленная схема и трудности с лимитом

Бурное начало года

Пока страна отдыхала, «Зенит» усиленно работал. Во время новогодних праздников сине-бело-голубые объявили о переходе сразу трех бразильских футболистов: 25-летнего вингера Артура, 26-летнего центрального защитника Нино и 17-летнего нападающего Педро. О трансфере последнего было известно еще летом — он дебютирует за «Зенит» после наступления совершеннолетия, которое отметит через месяц.

Кроме того, в начале января петербургский клуб вовсю работал над покупкой 26-летнего полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова — об этом трансфере официально объявили во вторник. А еще «Зенит» отдал в аренду «Интернасионалу» защитника Роберта Ренана.

Все эти сделки говорят о том, что «Зенит» хотел как можно лучше усилиться перед стартом сборов, а не во время них. И у сине-бело-голубых это получилось: очертания команды на весенний отрезок видны уже сейчас.

Возвращение к 4−3−3

В качестве базовой схемы мы не просто так выбрали 4−3−3. Если осенью Сергей Семак временно опирался на гибридный блок, то весной он наверняка вернется к любимой широкой расстановке. Причина на поверхности — покупка Артура.

Полгода назад «Зенит» выгодно продал Малкома, но не нашел ему замену — ни внутри состава, ни на трансферном рынке. Из-за этого тренерский штаб и переключился на гибридную схему, но теперь она станет резервной. Артур — ярко выраженный инвертированный вингер, поэтому ему подходит только позиция правого нападающего, откуда он любит смещаться под удар или подачу с левой ноги. Как вы помните, эту роль до минувшего лета в «Зените» исполнял именно Малком, а в прошлом сезоне сине-бело-голубые как раз одевались в схему 4−3−3. К тому же в «Палмейрасе» Артур сел в запас, когда тренерский штаб отказался от этой расстановки в пользу 3−4−1−2, где ему места не нашлось. Так что тут просто нужно сложить два и два.

Мостовой — безальтернативный вариант в основу?

Другая важная тема для размышления, которую подкидывают трансферы «Зенита», — лимит. На данный момент у сине-бело-голубых 13 легионеров — это максимум, который можно внести в заявку на сезон. Но в РПЛ ограничения существуют и на поле — не более восьми иностранцев одновременно. Артур и Нино — несомненные покупки под основу. Следовательно, кому-то придется ужаться.

У «Зенита» вырисовываются две безальтернативно «российские» позиции — вратарь и правый защитник. Третья, вероятнее всего, будет меняться в зависимости от состояния игроков, соперника и других факторов. Повышаются шансы на выход в стартовом составе у Мостового. Осенью Андрей не считался футболистом основы, но изменение схемы и тяжелая ситуация с лимитом ему на руку.

Почему именно Мостовой? На остальных позициях обладатели паспорта РФ (и Казахстана) на бумаге заметно уступают конкуренцию легионерам. Тот же Алип, не считающийся легионером, вряд ли перекроет доступ в основу Родригао. Хотя Нуралы уже выиграл конкуренцию у Ренана и вообще остается единственным левоногим центральным защитником в «Зените», поэтому списывать его преждевременно. Еще один вариант нелегионерской позиции — на острие: если Кассьерра забуксует, то Сергеев может выиграть у него борьбу.

Сумасшедшая конкуренция в центре обороны

«Зенит» при Семаке чаще всего страдал из-за нехватки центральных защитников. В большинстве случаев в распоряжении у тренерского штаба имелись три профильных игрока и еще один молодой футболист (например, Прохин или Хотулев). Поэтому в разное время на предпоследний рубеж обороны смещались Дуглас Сантос или Барриос.

Сейчас — обратная ситуация. У «Зенита» даже с учетом аренды Ренана перебор центральных защитников — Нино, Эракович, Родригао, Алип и Чистяков борются за две позиции на поле. Скорее всего, подобный расклад означает красный свет для россиянина — Чистяков и осенью получал крохи игрового времени, а теперь пробиться в стартовый состав будет еще тяжелее. Вероятно, Дмитрий уйдет.

Нино, как мы уже заметили, обязан играть всегда, а выбор из остальных будет тяжелым. Ни Эракович, ни Родригао, ни Алип не давали поводов в себе усомниться, однако двум из них придется посторониться. Серба не спасет даже его раскрывшееся умение играть на правом фланге — во-первых, в схеме 4−3−3 места для его гибридной роли нет, а во-вторых, теперь позиция правого защитника у «Зенита» — для паспортистов. Нельзя забывать и о том, что осенью Караваев и Марио Фернандес часто находились в лазарете, поэтому Эракович и появлялся справа.

Где будет играть Ахметов?

Атакующая линия у «Зенита» тоже выглядит переукомплектованной, а Сутормин находится в такой же ситуации, что и Чистяков. Недостатка в вингерах у сине-бело-голубых нет — при необходимости выйти могут и Педро, и Мантуан, и Изидор, и даже Ахметов.

Место Ильзата на поле особенно интересно. За свою карьеру он успел поиграть везде — и в опорной зоне, и на каждом из флангов, и на позиции «десятки». Очевидно, что он приобретается в ротацию, но куда конкретно — вопрос. Скорее всего, хавбека будут выпускать туда, где понадобится замена по ходу матча.

Альтернативный вариант: 3−4−2−1

Как еще может выглядеть «Зенит» весной? Схема 4−3−3 кажется логичным вариантом, но альтернативы всегда должны быть. Одна из них — 3−4−2−1.

Семак уже использовал эту расстановку в сезоне-2021/22, когда Малком с Клаудиньо успешно взаимодействовали на позициях «десяток». Она позволит частично решить проблему с высокой конкуренцией в центре обороны. Здесь понадобится левая нога Алипа, поэтому он будет регулярно выходить в основе и решит проблему с лимитом. Но правым латералем все равно будет футболист с паспортом РФ — Марио Фернандес, Караваев или Круговой.

Однако здесь возникнут проблемы в атаке. Артур плохо обороняется, так что он может действовать строго в атакующей группе. В схеме 3−4−2−1 ему придется чаще играть в полуфланге и в центре, а ему привычнее исполнять широкую роль. Зато, возможно, так будет лучше для Клаудиньо — осень-2021 до сих пор остается ярчайшим для него отрезком в «Зените».

В сравнении с 4−3−3 «Зенит» здесь еще и потеряет футболиста в середине поля, а это минус. Кроме того, не совсем понятно, зачем вообще нужен узкий блок обороны, ведь в 2021 году переход на 3−4−2−1 был обусловлен в том числе жесткой группой в Лиге чемпионов, а сейчас этого нет.

Впрочем, вся головная боль должна быть приятна тренерскому штабу, ведь гораздо лучше строить тактику, когда у тебя переизбыток исполнителей, а не их нехватка. Другое дело, что во всем должен быть баланс, ведь неиграющие амбициозные футболисты могут негативно влиять на атмосферу в команде. Об этом тоже нельзя забывать — психология часто важнее тактики.