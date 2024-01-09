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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Главные направления — Турция и ОАЭ.

Спартак
ЦСКА
Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Без источника

«Краснодар»

Даты отпуска: «быки» ушли в отпуск 11 декабря, выйдут из него 18 января. На этот день запланирован медосмотр.

Где будут сборы: южане проведут тренировочные сборы в ОАЭ. С 21 января по 8 февраля — в Дубае, с 11 по 23 февраля — в Абу-Даби.

Сколько матчей сыграют: неизвестно.

«Зенит»

Даты отпуска: команда Семака отдыхает с 11 декабря до 11 января. В этот день сине-бело-голубые пройдут медосмотр.

Где будут сборы: «Зенит» запланировал три подготовительные кампании. С 14 по 29 января петербуржцы будут готовиться в Абу-Даби, ОАЭ; с 1 по 14 февраля, а также с 16 по 28 февраля — в Дохе, Катар.

Сколько матчей сыграют: минимум 7, среди соперников — «Динамо» (Самарканд), «Чонбук», «Урал», «Аль-Фатех», «Аль-Духаиль», «Шанхай Шэньхуа», «Сантос».

«Динамо»

Даты отпуска: москвичи выходят из отпуска 11 января, через два дня после этого они отправятся на сборы.

Где будут сборы: первый сбор «Динамо» пройдет с 13 по 25 января в Дохе, Катар. Второй начнется 31 января в турецком Белеке и завершится 13 февраля. Третий сбор пройдет в том же месте с 16 по 25 февраля.

Сколько матчей сыграют: 11, в том числе в соперниках «Аль-Вакр», южнокорейский «Канвон» и болгарский «Ботев».

«Локомотив»

Даты отпуска: команда Галактионова ушла на каникулы 9 декабря, они закончатся 12 января. В этот день у железнодорожников углубленный медосмотр.

Где будут сборы: подготовка стартует 13 января и завершится 28 февраля. Она пройдет в ОАЭ.

Сколько матчей сыграют: 11, среди соперников — «Акрон», «Кайрат» и «Аль-Наср».

«Спартак»

Даты отпуска: красно-белые отдыхают с 9 декабря, отпуск завершится 19 января. В последующие три дня планируются медобследование и тесты.

Где будут сборы: 22 января «Спартак» отправится в Дубай, где проведет все три сбора. Команда Абаскаля примет участие в предсезонном турнире с участием «Ростова», «Кайрата» и «Шабаб Аль-Ахли».

Сколько матчей сыграют: пока известно о четырех — кроме турнира на первом сборе планируется встреча с «Аль-Джазирой».

«Крылья Советов»

Даты отпуска: самарцы ушли в отпуск 9 декабря, выйдут из него 13 января.

Где будут сборы: «Крылья Советов» проведут все три тренировочных лагеря в Турции. Первый начнется сразу после медобследования и продлится до 31 января; второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта.

Сколько матчей сыграют: 10, известны два соперника — сербские «Вождовац» и «Раднички 1923».

«Рубин»

Даты отпуска: команда Рахимова отдыхает с 10 декабря по 15 января.

Где будут сборы: «Рубин» будет готовиться в Турции в три этапа — 15—26 января, с 30 января по 9 февраля и 13—23 февраля.

Сколько матчей сыграют: около 10, среди соперников — тульский «Арсенал», болгарские «Ботев», «Арда» и «Славия София», южнокорейский «Канвон».

ЦСКА

Даты отпуска: армейцы отправились отдыхать 12 декабря, закончат они ровно через месяц — 12 января.

Где будут сборы: первый сбор пройдет в Абу-Даби, ОАЭ, с 14 по 26 января. Далее — Турция, с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Сколько матчей сыграют: 8, в том числе игры с «Торпедо», «Родиной», «Химками» и «Андижаном».

«Пари НН»

Даты отпуска: нижегородцы ушли в отпуск 9 декабря, выйдут из него 10 января.

Где будут сборы: команда Юрана проведет три сбора в ОАЭ. Первый — с 10 по 23 января (Аджман), второй — с 28 января по 10 февраля (Абу-Даби), третий — с 12 по 23 февраля (Абу-Даби).

Сколько матчей сыграют: пока известно о двух — с «Ростовом» и корейским «Чонбуком».

«Ростов»

Даты отпуска: южане отдыхают с 9 декабря по 10 января. После каникул команда пройдет медосмотр и тесты.

Где будут сборы: команда Карпина не оглашала точных дат, но известно, что три тренировочных лагеря пройдут в ОАЭ и продлятся до 24 февраля.

Сколько матчей сыграют: минимум 7, в том числе с соперниками по турниру («Спартак», «Кайрат», «Шабаб Аль-Ахли»).

«Факел»

Даты отпуска: воронежцы ушли в отпуск 10 декабря, выйдут из него 9 января.

Где будут сборы: 12 января команда Ташуева отправится в турецкий Белек, где проведет три сбора. Первый — с 12 по 25 января, второй с 29 января по 12 февраля и третий с 16 по 25 февраля.

Сколько матчей сыграют: минимум 13, в том числе с молодежной сборной Южной Кореи, словенским «Копером» и казахским «Ордабасы».

«Урал»

Даты отпуска: екатеринбуржцы отдыхают с 8 декабря, дата начала сборов неизвестна.

Где будут сборы: все три сбора команды Гончаренко пройдут в ОАЭ, но клуб не сообщал даты.

Сколько матчей сыграют: планируется 7−8 встреч, в том числе с «Зенитом» и «Локомотивом».

«Ахмат»

Даты отпуска: команда Мирослава Ромащенко ушла на каникулы 9 декабря, а 9 января приступила к работе в Турции.

Где будут сборы: все три сбора «Ахмат» проведет в Турции. Первый — с 9 по 22 января, второй — 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 21 февраля.

Сколько матчей сыграют: минимум 8 встреч.

«Оренбург»

Даты отпуска: оренбуржцы отдыхают ровно месяц — с 10 декабря по 10 января.

Где будут сборы: команда Деограсии проведет три сбора в Турции в период с 11 января по 23 февраля.

Сколько матчей сыграют: количество матчей и соперники в Турции будут объявлены позже.

«Балтика»

Даты отпуска: клуб отпустил всех отдыхать 10 декабря, 13 января отпуска завершится.

Где будут сборы: все три сбора (с 14 января по 24 февраля) пройдут в Белеке, Турция.

Сколько матчей сыграют: не объявлено.

«Сочи»

Даты отпуска: сочинцы на каникулах с 10 декабря по 15 января.

Где будут сборы: первый тренировочный лагерь команда проведет дома. С 29 января по 9 февраля и с 13 по 23 февраля «Сочи» будет готовиться в Турции.

Сколько матчей сыграют: не объявлено.

Кто отдыхает дольше всех в РПЛ?

Самый внушительный отпуск у «Спартака» — красно-белые отдыхают 41 день.

У кого самые длинные сборы?

Только за рубежом «Оренбург» будет готовиться около 43 дней, а после этого продолжит сборы в России, так что у команды Деограсии должна получиться самая длинная подготовка. Также у «Локомотива» тренировочная кампания выглядит внушительно — 46 дней.

У кого самые короткие сборы?

Судя по всему, у «быков» — 33 дня. У «Спартака» еще короче (23 дня), но красно-белые еще не озвучивали свои планы полностью.

Кто сыграет больше всех матчей зимой?

«Факел» — 13 игр.

Куда чаще всего едут?

Лидер рейтинга у российских клубов — Турция. Минимум девять отечественных команд проведут там сборы. На втором месте — ОАЭ (8), на третьем — Катар (2). В России часть подготовки проведет только «Сочи».

Артем Белинин

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