«Астана» подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ — источник

Источник: КФФ

Отметим, что «Ахмат» сегодня, 9 января объявил об уходе защитника сборной Казахстана. Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского клуба.

Это его второй приход в «Астану». В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.