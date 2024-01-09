«Астана» подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ — источник

Отметим, что «Ахмат» сегодня, 9 января объявил об уходе защитника сборной Казахстана. Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского клуба.
Это его второй приход в «Астану». В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.
Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские «Магнитогорск», «Челябинск», «Тамбов», казахстанские «Тобол» и «Ордабасы».