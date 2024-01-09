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9 января, источник: Чемпионат.com

Главные трансферные слухи праздников. «Зенит» очень активен, а что «Спартак»?

«Ростов» почти завершил второй международный трансфер, а «Локо» заберёт Салтыкова.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

Первые январские дни вышли очень информативными с точки зрения различных слухов. Состоялось и несколько реальных переходов. Впрочем, и слухи совсем скоро могут подтвердиться. Мы собрали главные из них.

«Зенит» купил Нино, Ахметова и Артура

Петербургский клуб пока самый активный на рынке. В январские праздники «Зенит» объявил о трансфере защитника «Флуминенсе» Нино и Артура из «Палмейраса». Ожидается, что в ближайшие дни Артур вылетит либо в Петербург, либо сразу на первый сбор в Абу-Даби. Также «Зенит» забрал Ахметова из «Краснодара» — просто выкупили его контракт за € 850 тыс.

Кстати, есть и потери — в аренду уехал защитник Ренан. Хотя в осенней части сезона он почти не имел игровой практики. В Бразилию также может отправится Ду Кейрос — его якобы зовут в «Гремио».

Салтыков подписал контракт с «Локомотивом», клуб ищет и других новичков

Первая информация об этом появилась ещё осенью, но теперь бумаги оформлены официально. По информации «Чемпионата», Салтыков подписал полноценный контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Сумма трансфера составит 30−35 млн рублей. Ещё в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъёмные выплаты. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт заключён до декабря 2027 года. Ну, а «Крылья» получат процент с будущей продажи игрока. При этом официально «Локо» ещё не объявил о переходе, но наверняка это случится в ближайшие дни.

Также клуб сделал предложение по трансферу защитника Секи из «Маккаби», но оно пока не было принято. А ещё отдал в «Сантос» полузащитника Педро. Там он проведёт ближайший сезон. Плюс «Локо» готов расстаться с Рыбчинским и Куликовым. По ним идут переговоры. Ну, а Константин Марадишвили уже перешёл в «Пари Нижний Новгород» — аренда до конца сезона (при этом из команды Юрана в аренду в «Тобол» уехал нигериец Эдедем).

«Факел» может арендовать Мелёшина и Тугарева

Наконец-то нападающий «Спартака» готов вырваться из Москвы ради игровой практики. Парадоксально, что за основную команду он выступает с 2022 года, но ни разу не был в аренде. Теперь его может забрать «Факел». Спортивный директор Кирилл Котов подтвердил интерес. Теперь главное, чтобы сложился разговор между клубами.

В «Спартаке» вроде и не против отдать футболиста. Но наверняка хотят хоть какую-то замену в линию атаки. При этом пока трансферов на вход, кроме возвращения из аренды Зорина, нет.

Ещё один вариант для «Факела» — игрок «Ростова» Роман Тугарев. Южный клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества, поэтому ищет вариант с трансфером. Но футболисту в случае переезда в Воронеж придётся пойти на существенное понижение зарплаты. При этом «Факел» расстался с нападающим Александром Долговым. Тренерский штаб в нём больше не заинтересован.

Павел Мелёшин | Источник: Чемпионат.com

А «Ростов» близок ко второму международному трансферу

Донской клуб удивляет. Сначала забрал Саравию из Уругвая. А теперь очень близок к подписанию 23-летнего бразильского вингера Роналдо из «Левски». Сообщалось, что стороны уже обо всём договорились. Но игроку осталось поставить подпись в контракте.

Для этого в ближайшее время они с представителем прилетят в Россию. Посмотрят на Ростов и убедятся в безопасности. А после должны официально закрыть историю.

«Краснодар» подписал игрока из Колумбии, но может потерять не только Ахметова

Лидер чемпионата очень тихо объявил о покупке полузащитника сборной Колумбии Кастаньо. И закрыл важную позицию в центре поля. Также сообщалось об интересе «быков» к аргентинскому нападающему Науэлю Бустосу, но, похоже, клуб так и не сделал официального предложения. Сейчас же куча слухов исключительно о трансферах «на выход».

Понятно, что клуб покинул Ильзат Ахметов — он перебрался в Санкт-Петербург. А свежий слух — возможный уход полузащитника Михайло Баньяца. «РБ Спорт» сообщил, что его готовы отпустить. Но ждут предложений. Также говорилось об интересе из Италии к Сперцяну. Но с перспективой на лето 2024 года. Зимой он никуда не уйдёт из «Краснодара».

При этом в клубе по-прежнему остаётся защитник Алонсо. О его уходе, несмотря на различную информацию в декабре, пока не сообщалось.

А что со «Спартаком» и «Динамо»?

Фамилии возможных новичков «Спартака» появляются чуть ли не каждый день. Гравийон из «Аданы», Муса из «Бенфики», Кеннеди из «Флуминенсе», Крунич из «Милана». И это только малая часть. Но каждый из этих переходов стабильно опровергается. Работа вроде бы ведётся, но результатов пока нет. Пока из фактически новых футболистов только вернувшийся из аренды Зорин. Но и он вскоре может перейти в другой клуб.

Из «Спартака» тоже пока никто не собирается. Хотя сообщалось об интересе к Джикии, Хлусевичу и Мозесу. Возможно, клуб чего-то ждёт. Хоть и сборы вот-вот начнутся.

У «Динамо» похожая картина. Куча слухов «на вход», но 0 новичков. И несколько — «на выход». Пока точно уезжает Лесовой — в Израиль. Остались лишь последние детали. По другим пока тихо. Но так просто зима для динамовцев вряд ли пройдёт.

Дмитрий Зимин

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