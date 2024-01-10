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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» подписал Ахметова, «Спартак» интересуется футболистом «Милана», Бонуччи — в Стамбуле

Трансферы и слухи — в обзоре дня.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

Красно-белые нацелились на Крунича

Московский «Спартак» интересуется полузащитником итальянского «Милана» Раде Круничем, сообщает Calciomercato.

Предполагаемая сумма сделки — 5 миллионов евро, ровно столько же за переход 30-летнего игрока предложил турецкий «Фенербахче». Раде Крунич — босниец по происхождению, за сборную этой страны провел 32 игры и забил 4 мяча.

Раде перешел в «Милан» из «Эмполи» летом 2019 года за 8,6 миллиона евро.

Источник: AFP 2023

Ильзат Ахметов в «Зените»

Клуб из Санкт-Петербурга официально подтвердил трансфер игрока.

Контракт заключен до конца сезона-2025/26 с опцией продления на один год. Ильзат провел в текущем сезоне 21 матч в футболке «Краснодара», забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в 3 миллиона евро.

Источник: ФК "Зенит"

Еще один бразилец в «Зените»?

Бразильский «Сантос», по данным Bolavip, заинтересован в переходе крайнего защитника Жоакима в «Зенит» и готов к переговорам. Сумма возможной сделки — 10 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение с 25-летним игроком заканчивается 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро, по оценке Transfermarkt.

Быстров — в «Астане»

Бывший защитник «Ахмата» казахстанец Марат Быстров на правах свободного агента подписал контракт с «Астаной», сообщает «СЭ».

К грозненцам Быстров присоединился летом 2020 года, перейдя из «Ордабасы». 31-летний футболист сыграл за «Ахмат» 83 матча и отметился двумя голевыми передачами. Стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.

Источник: РИА "Новости"

Бонуччи переходит в «Фенербахче»

Защитник немецкого «Униона» Леонардо Бонуччи согласовал переход в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

36-летний игрок итальянской сборной подпишет контракт с турецким клубом до конца 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забил один гол. Стоимость футболиста (по данным интернет-портала Transfermarkt) — 1,5 миллиона евро.

Источник: Reuters

Санчо вернулся в Дортмунд

Завершена сделка по переходу Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Источник: AP 2023

В нынешнем сезоне Санчо провел за «МЮ» всего три матча, не отметившись результативными действиями. Причиной почти полного отсутствия игровой практики послужила ссора с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом с последующим исключением из состава. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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