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16:12 (мск), источник: ТАСС

Осинькин объяснил, почему Салтыков останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

По мнению тренера самарцев, футболисту будет полезно набраться опыта перед переходом в «Локомотив».

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитнику Никите Салтыкову будет полезно поиграть полгода в самарских «Крыльях Советов», чтобы быть максимально готовым к переходу в московский «Локомотив». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

10 января пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что клуб достиг с Салтыковым договоренности о переходе из «Крыльев Советов», однако до конца сезона будет играть в самарском клубе на правах аренды.

«Когда мы понимали, что этот трансфер неизбежен, у нас было желание оставить его хотя бы так, — сказал Осинькин. — Мы постарались решить вопрос таким образом, чтобы до конца сезона он у нас остался в клубе. Это было наше небольшое условие вместе с Сергеем Корниленко (спортивным директором “Крыльев Советов” — прим. ТАСС), таким образом хотели решить вопрос. Считаю, что для него будет полезно остаться здесь, в знакомой обстановке еще полгода, нужно развиваться, чтобы в большие клубы идти максимально готовым».

«Я думаю, что до конца сезона в условиях нашей конкуренции ему будет комфортнее, чем в условиях конкуренции “Локомотива”. А дальше уже зависит от него, он хорошую динамику роста и развития показывает. Надеюсь, что будет продолжать прогрессировать и потенциала хватит для того. Чтобы расти и в “Локомотиве”, и, может быть, выше», — добавил собеседник агентства.

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