Осинькин объяснил, почему Салтыков останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Полузащитнику Никите Салтыкову будет полезно поиграть полгода в самарских «Крыльях Советов», чтобы быть максимально готовым к переходу в московский «Локомотив». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

10 января пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что клуб достиг с Салтыковым договоренности о переходе из «Крыльев Советов», однако до конца сезона будет играть в самарском клубе на правах аренды.

«Когда мы понимали, что этот трансфер неизбежен, у нас было желание оставить его хотя бы так, — сказал Осинькин. — Мы постарались решить вопрос таким образом, чтобы до конца сезона он у нас остался в клубе. Это было наше небольшое условие вместе с Сергеем Корниленко (спортивным директором “Крыльев Советов” — прим. ТАСС), таким образом хотели решить вопрос. Считаю, что для него будет полезно остаться здесь, в знакомой обстановке еще полгода, нужно развиваться, чтобы в большие клубы идти максимально готовым».