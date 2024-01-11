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08:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», прокомментировал данный трансфер в контексте шумихи вокруг него.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

«Никакого неуважения к “Краснодару” у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В “Краснодаре” работают люди, которые мне небезразличны. В “Краснодар” Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.

Руководство “Краснодара” должно понять выбор Ильзата. Он не ушёл абы куда, а ушёл реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде. Да, Ильзат ушёл из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы “Краснодар” проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы.

Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы “Краснодар” очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата “Краснодаром” не соответствовала нашим ожиданиям. К тому же, когда мы переходили в “Краснодар”, нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции “восьмёрки”, либо на позиции “десятки”. Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провёл ни одного матча. Так что переход в “Зенит” сложился из многих факторов», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, ранее «Краснодар» и «Зенит» по-разному объявили детали трансфера Ахметова.

Полное интервью с Ираклием Гегечкори читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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