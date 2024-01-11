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22:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Газзаев отреагировал на новость о возможном ретроматче «Спартака» и «Алании»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал новость о том, что РФС планирует организовать ретроматч между «Спартаком» и владикавказской командой.

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Источник: Чемпионат.com

«Первый раз слышу о такой идее. Такие матчи всегда вызывают огромный интерес, в том числе среди молодых ребят, которые в детских спортивных школах занимаются. Это праздник футбола. Недавно была игра между ЦСКА и “Локомотивом”, сейчас хотят организовать между “Аланией” и “Спартаком”. Я полностью поддерживаю проведение такого матча», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, ранее Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, рассказал, что встреча должна стать матчем открытия стадиона «Спартак» во Владикавказе. В данный момент стадион находится на реконструкции, «Алания» играет домашние матчи в Грозном.

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