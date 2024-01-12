«Сантос» арендовал полузащитника «Локомотива» Педриньо

Это уже третья аренда 24-летнего бразильца из «Локомотива». До конца прошлого года он играл за «Америку Минейро», а до этого его арендовал «Сан-Паулу», но расторг соглашение спустя несколько месяцев из-за скандала с обвинениями футболиста в домашнем насилии.