Нигматуллин — о «Слове пацана» и жизни в Казани: «Чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от просмотра сериала «Слово пацана».
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от просмотра сериала «Слово пацана».
— Под Новый год прогремел сериал про вашу родную Казань — «Слово пацана». Посмотрели?
— Вообще-то я не фанат сериалов. Отнимают слишком много времени. Это в игровые годы на базе после тренировки врубаешь кино и смотришь. Или в самолете. Теперь все иначе. Разве что днем, когда работаю в офисе, могу включить фоном какой-нибудь любимый фильм. «День сурка», «Назад в будущее», «Красотка», «Привидение», «Жестокий романс», «Москва слезам не верит»… Классика кинематографа!
— Так.
— До «Слова пацана» у меня бы вряд ли руки дошли. Но по сериалу прямо бум. Кто-то в восторге, кому-то, наоборот, не зашел. Его даже в Майами обсуждают, а в декабре журналисты мне каждый день на эту тему звонили. Ну и скачал.
— Впечатление?
— Напрашивается параллель с «Бригадой». Я как раз в 2002-м познакомился с Павлом Майковым, сыгравшим там Пчелу. От него про фильм и узнал. Сказал мне: «Через неделю выходит сериал, в котором я снялся. По-моему, классно получилось. Не пропусти!».
— «Бригада» стала культовым фильмом.
— Да, смотрела вся страна. Как сейчас «Слово пацана». Мы с Рамилем, младшим братом, сошлись во мнении — атмосфера того времени передана на удивление точно. Причем я-то в 1991-м из Казани уехал, а брат говорит, что там еще лет 10 весь этот движ тянулся.
— Жуть.
— Ужасные годы! Особенно для такого мальчишки, как я, — далекого от группировок. Я мечтал футболистом стать, параллельно занимался в музыкальной школе, пел в хоре, ходил с длинными волосами, избегал драк. Был белой вороной.
— Говоря на языке сериала — чушпаном.
— Да! И не стыжусь! Читал, что у Жени Варламова другое мнение. Он в какой-то степени поддерживает эту романтику. Я — нет. Мне все происходящее чуждо. А Казань тогда действительно была поделена на районы, которые контролировали бритоголовые парни. Выглядели они под копирку. Короткая стрижка, широкие штаны, взгляд исподлобья и максимальная агрессия.
— Вы под раздачу попадали?
— Кстати, чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали. Сначала в Казани, в автобусе. Окружили человек шесть, заставили ботинки снять. Модные, чехословацкие. Потом уже в Челнах все повторилось. Налетела толпа гопников. Сбили с ног, попинали, снова лишили ботинок. Что характерно — той же фирмы. Какие-то они нефартовые…
— Домой возвращались босиком?
— Нет. Вот это самое удивительное. Гопники проявляли великодушие. Что в Казани, что в Челнах кто-то из них отдавал мне свои башмаки.