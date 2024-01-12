Чилиец заложил квартиру, чтобы сбежать в Россию. «Зенит» хочет увести бразильца у «Спартака». Трансферы и слухи дня
Собрали главное.
Собрали главное.
Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Страсбура» Жерзино Ньямси — об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, железнодорожники сделали предложение по трансферу француза.
Ньямси, которым интересуются и другие клубы, намерен изучить все варианты, прежде чем принять решение о своем будущем. Как отмечает источник, 26-летний футболист должен учитывать сложный геополитический аспект.
«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Кеннеди. Об этом сообщает Radio Itatiaia. На 21-летнего игрока также претендует французский «Лион», который уже сделал бразильцам предложение в размере 60 миллионов реалов (чуть более € 11 млн), но получил отказ.
«Флуминенсе» и агенты футболиста считают, что он еще может продолжать развиваться в своей нынешней команде. Кроме того, переезд во Францию не входит в планы Кеннеди, который мечтает продолжить карьеру в более сильном европейском клубе.
Radio Itatiaia отмечает, что «Зенит» пока не делал «Флуминенсе» официального предложения по трансферу форварда, а только запросил информацию касательно возможной сделки.
Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Кеннеди со стороны «Спартака»: москвичи предлагают за нападающего 10 миллионов евро.
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) перешел в «Сантос». Бразильский клуб сообщил, что арендовал 24-летнего форварда до конца 2024 года.
Чилийский футболист, нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон стал на шаг ближе к трансферу в «Оренбург». В ноябре Томпсон, забивший в 2023 году шесть голов за «Коло-Коло» в 27 матчах, был арестован за избиение своей бывшей девушки Камилы Сепульведы.
Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство, однако, как сообщает издание La Cuarta, Томпсон уже получил согласие суда на отбытие в Россию — для трансфера в «Оренбург». Российская команда, в свою очередь, уже объявила, что возьмет 19-летнего форварда в аренду до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
Отметим, что правоохранители приняли залог от Томпсона в виде квартиры, которая стоит 100 миллионов песо (103 тысячи евро). При этом жилплощадь принадлежит не футболисту, а его агенту.
В «Оренбурге» потенциальный трансфер чилийца прокомментировал спортивный директор Дмитрий Андреев. «Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию “Оренбурга”. Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — заявил Андреев в беседе со Sport24.
Лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника Эрика Дайера в «Баварию». В сообщении пресс-службы «шпор» отмечается, что стороны заключили арендное соглашение до конца сезона. В условиях договора прописана опция выкупа после окончания аренды.
«Бавария» на официальном сайте утверждает, что Дайер подписал с клубом полноценное соглашение на шесть месяцев с опцией продления на сезон.
«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа». Румынский футболист подписал контракт с английским клубом до 2030 года и будет выступать под шестым номером. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.
На 21-летнего Дрэгушина также претендовала «Бавария», однако сам игрок предпочел перейти в «Тоттенхэм».
Параллельно «шпоры» отдали «Дженоа» в аренду 23-летнего правого защитника Джеда Спенса. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24, за «Дженоа» останется право выкупа футболиста.
«Фенербахче» объявил о переходе защитника сборной Италии, чемпиона Европы Леонардо Бонуччи. 36-летний футболист подписал с турецким клубом контракт до конца сезона-2023/24.
Первую половину нынешнего сезона Бонуччи провел в немецком «Унионе», с которым досрочно расторг контракт. В составе команды из Берлина опытный итальянец выходил на поле в 10 матчах и забил один гол.
Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее привлек внимание «Арсенала». По данным издания The Telegraph, лондонский клуб восхищается 22-летним футболистом и внимательно следит за ним. Итальянцы планируют получить за Зиркзее около 50 миллионов фунтов.
При этом трансфер маловероятен в январе — «Арсенал» открыт для сделки, но не готов много тратить. Кроме того, главный тренер Микель Артета и штаб считают, что их состав сейчас сбалансирован. «Болонья» также не хочет расставаться с Зиркзее зимой.
23-летний вингер Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Санчо выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, после чего был продан «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джейдон провел за «МЮ» всего три матча — англичанин не выходил на поле с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.