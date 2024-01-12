Чилиец заложил квартиру, чтобы сбежать в Россию. «Зенит» хочет увести бразильца у «Спартака». Трансферы и слухи дня

Что в России

«Локомотив» сделал предложение защитнику из Франции

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Страсбура» Жерзино Ньямси — об этом сообщает Le Parisien. По информации источника, железнодорожники сделали предложение по трансферу француза.

Ньямси, которым интересуются и другие клубы, намерен изучить все варианты, прежде чем принять решение о своем будущем. Как отмечает источник, 26-летний футболист должен учитывать сложный геополитический аспект.

Ньямси выступает за «Страсбур» с 2021 года. Его рост — 195 сантиметров.

В нынешнем сезоне Ньямси сыграл в 13 матчах Лиги 1.

«Зенит» может увести у «Спартака» бразильца Кеннеди

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Флуминенсе» Джону Кеннеди. Об этом сообщает Radio Itatiaia. На 21-летнего игрока также претендует французский «Лион», который уже сделал бразильцам предложение в размере 60 миллионов реалов (чуть более € 11 млн), но получил отказ.

«Флуминенсе» и агенты футболиста считают, что он еще может продолжать развиваться в своей нынешней команде. Кроме того, переезд во Францию не входит в планы Кеннеди, который мечтает продолжить карьеру в более сильном европейском клубе.

Radio Itatiaia отмечает, что «Зенит» пока не делал «Флуминенсе» официального предложения по трансферу форварда, а только запросил информацию касательно возможной сделки.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Кеннеди со стороны «Спартака»: москвичи предлагают за нападающего 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Кеннеди провел 52 матча, забил 18 голов и сделал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

«Сантос» арендовал Педриньо у «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) перешел в «Сантос». Бразильский клуб сообщил, что арендовал 24-летнего форварда до конца 2024 года.

Чилиец Томпсон заложил квартиру, чтобы сбежать в «Оренбург» от бывшей девушки

Чилийский футболист, нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон стал на шаг ближе к трансферу в «Оренбург». В ноябре Томпсон, забивший в 2023 году шесть голов за «Коло-Коло» в 27 матчах, был арестован за избиение своей бывшей девушки Камилы Сепульведы.

Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство, однако, как сообщает издание La Cuarta, Томпсон уже получил согласие суда на отбытие в Россию — для трансфера в «Оренбург». Российская команда, в свою очередь, уже объявила, что возьмет 19-летнего форварда в аренду до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Отметим, что правоохранители приняли залог от Томпсона в виде квартиры, которая стоит 100 миллионов песо (103 тысячи евро). При этом жилплощадь принадлежит не футболисту, а его агенту.

В «Оренбурге» потенциальный трансфер чилийца прокомментировал спортивный директор Дмитрий Андреев. «Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию “Оренбурга”. Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — заявил Андреев в беседе со Sport24.

Что в Европе

Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма»…

Лондонский «Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника Эрика Дайера в «Баварию». В сообщении пресс-службы «шпор» отмечается, что стороны заключили арендное соглашение до конца сезона. В условиях договора прописана опция выкупа после окончания аренды.

«Бавария» на официальном сайте утверждает, что Дайер подписал с клубом полноценное соглашение на шесть месяцев с опцией продления на сезон.

Контракт Дайера со «шпорами» был рассчитан до июня 2024 года.

…А «шпоры» выиграли у «Баварии» борьбу за Дрэгушина

«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа». Румынский футболист подписал контракт с английским клубом до 2030 года и будет выступать под шестым номером. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 25 миллионов евро.

На 21-летнего Дрэгушина также претендовала «Бавария», однако сам игрок предпочел перейти в «Тоттенхэм».

Параллельно «шпоры» отдали «Дженоа» в аренду 23-летнего правого защитника Джеда Спенса. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24, за «Дженоа» останется право выкупа футболиста.

Бонуччи перебрался в чемпионат Турции

«Фенербахче» объявил о переходе защитника сборной Италии, чемпиона Европы Леонардо Бонуччи. 36-летний футболист подписал с турецким клубом контракт до конца сезона-2023/24.

Первую половину нынешнего сезона Бонуччи провел в немецком «Унионе», с которым досрочно расторг контракт. В составе команды из Берлина опытный итальянец выходил на поле в 10 матчах и забил один гол.

Звезда Серии А Зиркзее интересен «Арсеналу»

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее привлек внимание «Арсенала». По данным издания The Telegraph, лондонский клуб восхищается 22-летним футболистом и внимательно следит за ним. Итальянцы планируют получить за Зиркзее около 50 миллионов фунтов.

При этом трансфер маловероятен в январе — «Арсенал» открыт для сделки, но не готов много тратить. Кроме того, главный тренер Микель Артета и штаб считают, что их состав сейчас сбалансирован. «Болонья» также не хочет расставаться с Зиркзее зимой.

За 18 матчей в Серии А в этом сезоне Джошуа забил семь голов — больше всех в команде.

Нидерландец Зиркзее — воспитанник академии «Баварии». За основную команду мюнхенцев он провел 17 матчей.

Ранее «Арсенал» покупал у «Болоньи» защитника Такэхиро Томиясу.

Санчо вернулся в «Боруссию»

23-летний вингер Джейдон Санчо перешел из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

Источник: Соцсети