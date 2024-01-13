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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Зимой клубы РПЛ сыграют с европейскими командами. Это еще один шаг к возвращению?

А ещё соперниками выступят южнокорейцы.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Команды РПЛ выходят из отпуска. В эти дни проходят медосмотр и совсем скоро полетят на сборы. Локации за год не изменились. Самое популярное направление — Турция (там хотя бы на один сбор приземлятся 10 клубов), второе место — ОАЭ (8), в Катар на 12 дней заедет «Динамо» и почти на месяц — «Зенит». «Сочи» начнёт подготовку в России — потренируется пять дней, а потом полетит в Турцию.

Но место пребывания не так важно в контексте подготовки. Стран Западной Европы в этом списке всё равно нет с 2022 года. Хотя раньше московские топы любили гонять в Испанию, предпочитая готовиться к возобновлению сезона там. А важное, пусть и едва заметное отличие этой зимы от прошлогодней — наличие в соперниках европейских клубов.

Да, кто-то скажет, что так было и в январе 2023-го. Когда «Спартак» и «Динамо» анонсировали матчи с болгарами, пусть и потом их спешно пришлось отменять. ЦСКА так и не сыграл с датским «Вайле». И подобные истории стали нормой. Год назад чуть ли не единственным европейским соперником для всех клубов РПЛ, вместе взятых (если не брать сербов) стал венгерский «Сегед». «Крылья» по-тихому скатали с ними матч с Турции. Но, на секундочку — это вторая лига страны, которая ещё и дружественна России.

Теперь открываем списки на 2024 год. И слегка удивляемся. Во многом тому, что клубы РПЛ перестанут катать бесконечные матчи друг с другом. И главный фактор сдвига даже не в появлении большого количества иностранных соперников, а в увеличении числа матчей с Первой лигой. Да-да, в этот раз в Турцию прилетело большое количество клубов и оттуда. По состоянию на начало января состоятся матчи минимум с 11 соперниками из Первой лиги. У того же «Торпедо» спарринги с ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром». А у махачкалинского «Динамо» — с «Балтикой» и «Факелом».

Игроки «Факела» на зимних сборах | Источник: Соцсети

Вторая тенденция — соперники из Европы, которые в этот раз не должны отказаться в последний момент. Как пояснили «Чемпионату» источники из нескольких клубов, в этот раз договорённости более жёстко задокументированы. Поэтому в случае срыва матча одну из сторон ждёт серьёзный штраф. В принципе об этом недавно говорил «Матч ТВ» Сергей Ташуев. Его «Факел» сыграет в Турции со словенским «Копером».

«Копер» — очень сильная команда, борется за медали. Также видел состав молодёжной сборной Южной Кореи, тоже будет хорошая игра. Могут ли соперники отказаться от товарищеской игры в последний момент? Есть подписанные контракты. Если откажутся играть, будет штраф.

Сергей Ташуев
главный тренер «Факела»

Помимо «Факела», матчи с европейским соперником подтвердила «Балтика» — у неё в Турции состоится игра с «Борацем» — лидером чемпионата Боснии и Герцеговины. А «Рубин» вообще максимально прошёлся по географии. Там и сербы, и болгары, и южнокорейцы, а среди прочего появился соперник из Австрии — «Санкт-Пёльтен» — один из лидеров первого дивизиона страны.

«Работа по поиску соперников для товарищеских матчей проходила в штатном режиме: изучались варианты, с кем мы можем сыграть в удобные для нас дни, согласно нашему графику. Со всеми перечисленными клубами есть договорённости о проведении игр, и мы настроены на то, что они будут соблюдены», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина».

При этом, как рассказал источник, знакомый с организацией сборов, европейские клубы из более-менее статусных лиг типа Дании, Австрии или Бельгии (то есть с зимней паузой) по-прежнему не очень позитивно настроены на матчи с российскими клубами. А история «Рубина» скорее исключение из правил. И, вероятно, договорённость была достигнута напрямую через Рашида Рахимова, который много лет играл в Австрии и сохранил там хорошие личные отношения.

Барьер для матчей с российскими клубами не только политический, но и локационный. Турция хоть и популярна, но европейские клубы, имеющие финансовые возможности, зачастую предпочитают проводить зимние сборы в той же Испании или на Кипре. Это тоже влияющий на общую картину фактор.

Но есть и ещё один интересный тренд — большое количество спаррингов с командами из Южной Кореи. С ними сыграют «Зенит», «Динамо», «Рубин», «Пари НН», «Факел» (у них товарняк с молодёжной сборной страны). Наверняка будут и ещё команды из России, просто пока не все объявили о конкретных соперниках на сборах.

Самой популярной страной-поставщиком соперников пока является Узбекистан. Но опять же с этого места их могут сдвинуть южнокорейцы. А полная география такая: Азербайджан, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Казахстан, Катар, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Словения и Южная Корея. Но и она может расшириться.

Вообще, главные и самые масштабные события паузы — это Зимний кубок РПЛ, где встретятся «Ростов», «Спартак», «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ). И турнир в Катаре, где сыграют «Зенит», «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).

Европейские клубы в этих соревнованиях не участвуют. И глобального сближения пока точно нет.

Дмитрий Зимин

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