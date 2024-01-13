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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Отказавшийся играть за Россию футболист продолжит карьеру в европейском клубе

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» Эдгар Севикян продолжит карьеру в европейском клубе. Об этом в Telegram-канале сообщил генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

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Источник: РИА "Новости"

Мелик-Гусейнов пояснил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. Он отметил, что футболист был важным членом команды, однако выразил настойчивое желание проявить себя в другом клубе. По информации «Чемпионата», хавбек перейдет в венгерский «Ференцварош».

31 августа 2023 года Севикян, вызванный на сентябрьский сбор сборной России, объявил об отказе от приглашения из-за решения выступать за Армению. Он был вызван на сборы в армянскую национальную команду позже в сентябре.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива». Он выступал за юношеские сборные России почти всех возрастов.

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