Отказавшийся играть за Россию футболист продолжит карьеру в европейском клубе

Мелик-Гусейнов пояснил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Севикяна. Он отметил, что футболист был важным членом команды, однако выразил настойчивое желание проявить себя в другом клубе. По информации «Чемпионата», хавбек перейдет в венгерский «Ференцварош».

31 августа 2023 года Севикян, вызванный на сентябрьский сбор сборной России, объявил об отказе от приглашения из-за решения выступать за Армению. Он был вызван на сборы в армянскую национальную команду позже в сентябре.