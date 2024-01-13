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16:03 (мск), источник: Sport24

Тихонов ответил на обвинения Дзюбы: Советую Артему соблюдать субординацию. Я выиграл чемпионство 8 раз

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на обвинения форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в лукавстве и заигрывании с фанатами красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Дзюба обвинил вас в лукавстве и заигрывании с болельщиками «Спартака» и сказал, чтобы вы перестали так делать. Как вы на это реагируете?

— Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» — [выиграть чемпионство] это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Ранее Дзюба пристыдил Тихонова, раскритиковав его высказывание о чемпионстве в составе «Спартака»:

— Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со “Спартаком”?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со “Спартаком”, с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте!

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