Тихонов рассказал, что не готов возглавить «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером во главе красно-белых.
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером во главе красно-белых.
— Надо быть достойным, чтобы работать в Спартаке.
— Вы достойны.
— Про любого, кто был на поле (в матче друзей Олега Романцева, приуроченного к 70-летию тренера — Прим. «СЭ»), можно так сказать. К «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая ответственность.
— Вы готовы к ней?
— Нет.
«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.