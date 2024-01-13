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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тихонов рассказал, что не готов возглавить «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером во главе красно-белых.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— Надо быть достойным, чтобы работать в Спартаке.

— Вы достойны.

— Про любого, кто был на поле (в матче друзей Олега Романцева, приуроченного к 70-летию тренера — Прим. «СЭ»), можно так сказать. К «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая ответственность.

— Вы готовы к ней?

— Нет.

«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

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