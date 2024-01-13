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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Арбузова из ЦСКА

Полузащитник Ярослав Арбузов перешел в «Балтику» из ЦСКА.

Балтика
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Отмечается, что трудовое соглашение с полузащитником заключено на 4,5 года.

«Мы приветствуем Ярослава в стане балтийцев и желаем ему удачи!» — написано в заявлении клуба.

Пресс-служба ЦСКА отметила, что в соглашении между клубами предусмотрена опция обратного выкупа прав на игрока.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Ярослав Арбузов провёл за ЦСКА два матча. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры и один гол в Фонбет Кубке России. Арбузов является воспитанником академии луганской «Зари». Он перешёл в академию ЦСКА в 2019 году.

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