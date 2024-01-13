«Балтика» объявила о переходе полузащитника Арбузова из ЦСКА

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Ярослав Арбузов провёл за ЦСКА два матча. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры и один гол в Фонбет Кубке России. Арбузов является воспитанником академии луганской «Зари». Он перешёл в академию ЦСКА в 2019 году.