Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гавр
Лион
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Валенсия
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Тулуза
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Альмерия
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Лечче
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:00 (мск), источник: Vesti.kz

В России подтвердили трансфер игрока сборной Узбекистана в «Кайрат»

Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходит из российского клуба «Пари Нижний Новгород» в «Кайрат», передают Vesti.kz.

Кайрат
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

Сделка левого фулбека согласована. Юлдошев пополнит алматинский клуб на правах аренды.

«22-летний левый защитник Пари НН Юлдошев переходит в Кайрат. Нижегородцы согласовали годичную аренду 22-летнего игрока в Казахстан с опцией выкупа за 500 тысяч евро», — сообщает телеграм-канал Ивана Карпова.

Юлдошев выступал за российский клуб с 2021 года. На его счету 63 матча, три гола и пять голевых передач в составе нижегородцев. На родине игрок защищал цвета «Пахтакора» и «Бунедкора».

Трансфер Юлдошева станет для «Кайрата» четвертым в нынешнее трансферное окно, ранее состав алматинцев пополнили Лука Гадрани, Гиорги Зария и Элдер Сантана.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь