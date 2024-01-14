В России подтвердили трансфер игрока сборной Узбекистана в «Кайрат»
Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходит из российского клуба «Пари Нижний Новгород» в «Кайрат», передают Vesti.kz.
Защитник сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев переходит из российского клуба «Пари Нижний Новгород» в «Кайрат», передают Vesti.kz.
Сделка левого фулбека согласована. Юлдошев пополнит алматинский клуб на правах аренды.
«22-летний левый защитник Пари НН Юлдошев переходит в Кайрат. Нижегородцы согласовали годичную аренду 22-летнего игрока в Казахстан с опцией выкупа за 500 тысяч евро», — сообщает телеграм-канал Ивана Карпова.
Юлдошев выступал за российский клуб с 2021 года. На его счету 63 матча, три гола и пять голевых передач в составе нижегородцев. На родине игрок защищал цвета «Пахтакора» и «Бунедкора».
Трансфер Юлдошева станет для «Кайрата» четвертым в нынешнее трансферное окно, ранее состав алматинцев пополнили Лука Гадрани, Гиорги Зария и Элдер Сантана.