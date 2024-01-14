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14 января, источник: Sport24

«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым

«Сочи» объявил о прекращении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: vk.com/pfcsochi

Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 25-летним игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Форвард перешел в «Сочи» из «Локомотива» в июле прошлого года. В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 18 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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