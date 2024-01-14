«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым

Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 25-летним игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Форвард перешел в «Сочи» из «Локомотива» в июле прошлого года. В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 18 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.