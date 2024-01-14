«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым
«Сочи» объявил о прекращении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
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«Сочи» объявил о прекращении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 25-летним игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Форвард перешел в «Сочи» из «Локомотива» в июле прошлого года. В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 18 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.