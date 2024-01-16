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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Конкуренция необходима!» Геннадий Орлов оценил зимние трансферы «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил зимние трансферы «Зенита».

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Источник: Чемпионат.com

Сине-бело-голубые подписали Ильзата Ахметова, Нино и Артура Гимарайнса. Также зимой к команде присоединился Педро, соглашение по которому было достигнуто ранее.

«Конкуренция необходима! Тот же Мостовой должен сейчас задуматься. Педро 17 лет, но парень-то молодец. Он мог приехать сюда в феврале, но он сам обратился в клуб и попросил, чтобы его взяли на первый сбор, потому что он хочет быть с командой и играть. Футбол — это спорт, ты должен доказывать. По-разному могут себя люди вести. Одни могут приехать сюда для зарабатывания денег, а другие будут играть, как Малком, Клаудиньо и Вендел. Это очень важный момент. Мы их увидим, результат будет на табло», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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