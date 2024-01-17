Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ», пишут СМИ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук дал согласие на переход в стамбульский «Бешикташ», сообщает Sabah.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук дал согласие на переход в стамбульский «Бешикташ», сообщает Sabah.
По информации источника, 28-летний Миранчук не принял предложение московского клуба о новом контракте, так как железнодорожники хотели снизить его зарплату с 2,4 до 1,2 миллиона евро. Футболист дал предварительное согласие на переход в «Бешикташ», после чего турецкий клуб усилил работу по трансферу россиянина.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник, контракт которого истекает летом, провел 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. В составе московского клуба он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка России и четырехкратным победителем Кубка страны.