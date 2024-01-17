Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ», пишут СМИ

По информации источника, 28-летний Миранчук не принял предложение московского клуба о новом контракте, так как железнодорожники хотели снизить его зарплату с 2,4 до 1,2 миллиона евро. Футболист дал предварительное согласие на переход в «Бешикташ», после чего турецкий клуб усилил работу по трансферу россиянина.