В Турции назвали слухами информацию о согласии Миранчука перейти в «Бешикташ»

«Не верьте тому, что пишет турецкая пресса. Мой друг сообщил эту новость. Могу сказать, что в ней есть преувеличение. Были ли хоть какие-то контакты между клубом и агентом с игроком? Сейчас это все около слухов», — сказал Дикме «СЭ».