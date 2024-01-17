«Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА

Новый текст посвящен первым шагам Акинфеева в большом футболе — от вызова в основу ЦСКА в 16 лет до легендарного дебюта в Самаре.

«Я испугалась, когда Игоря забрали в основу»

Евгений Гинер купил ЦСКА осенью 2001-го, и уже в следующем сезоне армейцы во главе с Валерием Газзаевым были одними из главных претендентов на чемпионство. В том же 2002-м Газзаев обратил внимание на 16-летнего Акинфеева. Даже не подозревая, что это воспитанник армейской школы.

«Я не так часто смотрю юношеские соревнования, но, когда бывает время, безусловно, мне интересно смотреть на наше молодое поколение спортсменов, — говорит Газзаев. — Однажды я включил телевизор, там футбол шел. Игра была в “Лужниках”, и в составе, по-моему, сборной Москвы как раз играл Игорь Акинфеев, молодой вратарь. Для меня стало, честно говоря, откровением то, как он играл ногами! Вратарь, безусловно, должен хорошо действовать на линии, на выходах, занимать позицию, вводить мяч. Но как Игорь играл ногами! Ну блестяще просто! Игроки отдавали ему передачу, он начинал атаку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0X_U2o1FBgE" title="Акинфеев. 20-й сезон | Эпизод 4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— И когда на следующий день пришел на тренировку и с коллегами общался, говорил: «Вчера смотрел матч юношеской сборной Москвы, по-моему. Такой мальчик хороший, вратарь. Настолько понравился. Акинфеев». Мне говорят: «Так это же наш вратарь, он в академии у нас занимается». Я говорю: «Да вы что!» — добавляет Газзаев.

Гинер, кстати, знал о том, что в ЦСКА есть юный вратарь Акинфеев, еще до его попадания в основу.

«Помню Игоря еще с академии, когда купил клуб и когда это все начиналось, — говорит президент ЦСКА. — Я очень любил и по сей день с большим удовольствием хожу смотреть академию, молодежную команду. Там эмоции совсем другие: родители стоят кричат друг на друга; они всегда знают, кто хорошо играет, а кто — нет. Конечно, я помню Игоря еще с тех времен».

Осенью 2002-го Акинфеева впервые привлекли к работе с основой ЦСКА. И для многих это стало неожиданностью.

— Как-то был матч на Песчанке, — вспоминает Владимир Васильевич, папа Игоря. — Основная команда на следующий день должна была играть, а дубль в этот раз. Мы приехали на стадион, ждем команду. Все ребята вышли из автобуса, а нашего нет. К нам подходит Евгений Николаевич Дулык, директор детской школы ЦСКА, и говорит: «А вы кого высматриваете здесь? Игоря? Его Валерий Георгиевич Газзаев в основу забрал».

«А я, конечно, испугалась, — продолжает мама Ирина Владимировна. — Я же в этом ничего не понимаю. И спрашиваю: “Вова, куда увезли? Зачем? Что дальше-то будет?” Вот он мне стал разъяснять: есть дубль, потом основной состав команды. И то до меня это не доходило».

Игорь тогда учился в десятом классе.

Игорь Акинфеев отбивает пенальти в матче против «Крыльев Советов». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Тут в лоб попало, там — в пятку»

Все это было так давно, что ЦСКА еще базировался в Архангельском. «Мне позвонили и говорят: “Собирай вещи, сейчас поедем. В основной состав”, — вспоминает Игорь. — Собрал сумку, а про себя думаю: “Какой основной состав…” Мы едем в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ и говорят: “Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу”. Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты. Он сказал: “Ну что, молодой, готов?” Я говорю: “Валерий Георгиевич, готов”. Все. Наш разговор прошел так».

Первая тренировка Акинфеева с основой ЦСКА стала историческим событием, ее запомнили все участники. «Пришел молодой мальчишка, ну совсем мальчик, — вспоминает Ролан Гусев, один из лидеров той команды. — И когда начали бить из-за штрафной, то он просто все тащил, все вытаскивал. Все с таким удивлением смотрели и не могли понять: как в таком возрасте человек может насколько уверенно двигаться в воротах и доставать эти мячи? Практически никто забить не мог!».

«И я реально не понимаю — просто поперло, — это версия самого Акинфеева. — Забить не могут. Тут отбил, там отбил, тут в лоб попало, там — в пятку. И за тренировку один гол мне забили. А может, и вообще не забили. Вот так началась моя история в ЦСКА».

Естественно, Акинфеев на той тренировке произвел впечатление и на Газзаева: «Все, больше в детской спортивной школе ты заниматься не будешь. С этого дня ты тренируешься с нами», — сказал тогда тренер.

«В ЦСКА был только один “дед” в команде — Валерий Георгиевич»

Эта тренировка помогла юному Акинфееву зарекомендовать себя, потому что поначалу он, мягко говоря, робел. «Я не выходил из своего номера — боялся, — вспоминает Игорь. — Мылся тоже в раковине, в душ даже не ходил. Ну, а как: Гусев, все там ходят. А тут шкета какого-то привезли».

Уклад внутри команды определяли игроки, которые выросли на порядках 90-х — на классической футбольной дедовщине, о которой мы слышали столько баек. «Мастодонты хорошие были в то время, — с ностальгией говорит Акинфеев. — Не могу сказать, что у нас была дедовщина, потому что тогда пришли братья Березуцкие и вообще у нас было очень много молодых. Я пришел, еще пара человек, Артур Тлисов, Руслан Нахушев. Был баланс опыта и молодежи. И конечно, там и смешные моменты случались, и подтравливали».

«У нас тогда собрался потрясающий коллектив, — вспоминает Гусев. — Игорь сразу проявил себя и в спортивном, и в бытовом плане, так что он сразу влился. К нему все с большим уважением относились. Он понимал, где старшие ребята, а где младшие. У него всегда эта субординация присутствовала. А вообще у нас был только один “дед” в команде — Валерий Георгиевич Газзаев. Ну это я так условно говорю, потому что он никому бы не позволил, чтоб какая-то дедовщина началась в коллективе».

Впрочем, сам Игорь признается: опытные игроки иногда молодых «запрягали», но он относился к этому позитивно: «Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: “Э, Акинфей, молодой, иди сюда”. Я говорю: “Да, Андрюш”. Подхожу, он мне деньги дает: “За пивком сгоняй”. Пошел, конечно! Принес пиво им — “Хайнекен”, как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было».

Еще одна история случилась в аэропорту. «Мы прилетели в Железноводск, а Валерий Георгиевич любил брать с собой жилеты пятикилограммовые, потому что мы там все время бегали. Администраторам кто помогает? Самые молодые — я и Серега Самодин. Мячи, фишки мы выгрузили; остались эти жилеты. А они лежали в огромной такой сумке. Берем ее за ручки с разных сторон, и у нее просто дно вываливается. Конечно, получили немножко за это. А жилеты эти кое-как на себе перетащили и в них потом бегали», — улыбается капитан ЦСКА.

Фурик

За всю карьеру у Акинфеева было только одно прозвище, да и то широкая аудитория о нем не знает. Все эти годы считалось, что Фуриком Игоря прозвал Гусев: мол, есть какой-то мультяшный герой. Ролан Александрович и сам уже не помнит. А вот Алексей Березуцкий готов биться за правду: «Есть только одна правдивая версия: это мы с Васей придумали! Это вам может и Игорь подтвердить».

В те годы был популярен фантастический фильм «Хроники Риддика», герой Вина Дизеля в котором представлял нацию фурийцев. Так Акинфеев и стал Фуриком.

— Не думаю, что его кто-то так сейчас называет, — говорит Алексей Владимирович, совсем недавно тренировавший ЦСКА. — Из тех, кто может себе такое позволить, в команде остался разве что Кирилл Набабкин. А так вообще все обращаются по сокращению от фамилии — Аки. Невозможно же на футбольном поле произносить: «Игорь Владимирович Акинфеев, а вы не могли бы подвинуться?».

Хотя на тренировках Игоря частенько называют Владимировичем, причем пошло это от Сергея Овчинникова. «Я люблю полное имя и отчество произносить, — говорит Сергей Иванович. — Чтобы для игроков поднять и без того его высокий статус в команде, и просто показывал таким образом свое уважительное отношение к нему».

«Я даже не мечтал о таком дебюте»

За основу ЦСКА Акинфеев дебютировал 29 марта 2003 года в матче Кубка РФПЛ. 16-летний Игорь по ходу матча заменил Дмитрия Крамаренко, который, кстати, сейчас работает тренером вратарей в ЦСКА. Большой дебют Акинфеева состоялся через два месяца — в матче РФПЛ в Самаре.

«У нас были два достаточно опытных вратаря — Крамаренко и Мандрыкин, — вспоминает Газзаев. — Мандрыкин получил травму, и я решил поставить Игоря. Были все основания для этого. Во-первых, он блестяще выглядел в тренировочном процессе. Конечно, в этом был определенный риск, но, с другой стороны, любому одаренному игроку необходимо дать возможность проявить свой талант».

— Валерий Георгиевич меня вызвал и сказал: «Ты готовься. Я не знаю точно, у Вени какие-то проблемы со здоровьем, температура», — говорит Игорь. — Я думаю: «Ладно, за ночь, как обычно, что-то сделают. Таблетки, капельницы». Но в итоге я услышал свою фамилию, что я буду играть. Я еще удивлялся, когда мы выходили из отеля: подходят фанаты ЦСКА и спрашивают, можно ли сфоткаться, можно ли расписаться. Я говорю: «Вы меня знаете вообще?» Отвечают: «Конечно, знаем. Мы на дубль ходили, смотрели». Думаю: «Ни фига себе, блин. Еще не сыграл, а уже автографы, фотки».

Конечно, юному голкиперу нужна была помощь команды перед таким матчем. «Крылья» тогда были в порядке, а такие игры неизменно собирали аншлаги на «Металлурге». — Я помню, да, что перед игрой Валерий Георгиевич сказал: «Ребят, давайте там понадежнее», — говорит Алексей Березуцкий.

— Потом мы стояли в подтрибунном помещении, — вспоминает Акинфеев. — Я смотрю: стоит Тихонов, Ковба, Каряка. Думаю: «Вот сейчас главное… не насрать». А потом на своих посмотрел на поле: Соломатин, Шершун, Яновский, Ярошик, Гусев. Я тут успокоился сразу. Думаю: «Блин, мы-то сильнее, наверное».

ЦСКА выиграл 2:0, а дебют Акинфеева получился историческим: в концовке он взял пенальти от Андрея Каряки. «Я даже не мечтал о таком. Было приятно, что я отбил пенальти», — говорит Игорь спустя 20 лет.

«Я вот таких моментов в принципе за всю историю помню два, — признается Гинер. — Это когда Игорь встал и отразил пенальти. И когда Вагнер с самолета приехал, на Кубок УЕФА мы играли. Вышел и забил. Когда все получается с первого раза, конечно, очень приятно».

«Все, что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал: сыграл на ноль, отразил пенальти», — добавляет тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов.

«Он сразу играл как взрослый вратарь»

Акинфеев в том сезоне не стал полноправным номером один в ЦСКА. В чемпионате он провел 13 игр, в том числе поучаствовал в матче с «Ротором» за тур до конца, в котором армейцы оформили свое первое российское золото. «Валерий Георгиевич меня очень плавно подводил, — вспоминает Игорь. — Когда молодой, ты кипишь. Не можешь понять, почему тебя сажают на лавку. Я вроде сыграл, должен играть и дальше. А на тот момент он сделал правильную вещь, чтобы не было эйфории. Хотя по себе я этого не замечал, но любому человеку может вскружить голову».

«Не было у Игоря, чтобы его куда-то там заносило или он нос задирал, — вспоминает Чанов. — Я так понимаю, здесь есть влияние его окружения. Он из семьи вышел хорошей. Как говорится, из народа».

Уже в то время Акинфеева отличала уверенность в себе. «Если выносил мяч — значит, выносил, — подмечает Гусев. — Если играл на выходе, то играл на выходе. Все делал уверенно, как будто он в этой команде уже несколько лет. И, соответственно, ему не 16−17, а он уже сформировавшийся опытный вратарь».

«Я думаю, что это все идет от того, что Игорь очень порядочный человек, — считает Гинер. — У него нет звездной болезни, он относится к людям… Как порядочный человек обычно относится к людям? Как хочет, чтобы относились к нему. Вот от этого, я думаю, и уверенность в себе. Потому что он честен в этой жизни — и, конечно, получает в ответ то же самое».