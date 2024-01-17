Лаки несчастливый. Трагедия первого африканца в «Динамо», умершего от ВИЧ

Источник: Соцсети

В девяностые годы российский футбол стал плодиться множеством игроков из дальнего зарубежья. По тем временам они стоили копейки или вообще приезжали бесплатно и готовы были играть за более-менее сносный контракт. Первым темнокожим футболистом в истории «Динамо» в 1998 году стал нигериец Лаки Изибор. Однако счастья, вопреки своему имени, он не снискал.

Специфический аромат

Его назвали Лаки, что значит счастливчик, из-за даты рождения. Мальчишка появился на свет 1 января 1977 года в нигерийском городе Бенин, и, по задумке отца, удача всегда должна была ему сопутствовать. Футболом паренек начинал заниматься на родине, а в 18 лет он решил попытать счастья в Европе. И до того момента, как оказался в России, успел побывать в клубах Швейцарии, Словении, Кипра и Италии.

Именно в «Реджане» и присмотрели нападающего, когда его команда проводила тренировочные сборы на Кипре вместе с «Динамо». Одноклубником Изибора был известный российский игрок и бывший динамовец Игорь Симутенков — по слухам, именно он посоветовал руководителям присмотреться к нигерийцу. Вскоре Лаки был уже в Москве на подписании контракта, а затем отправился на сборы с новой командой в Бельгию. Вот что вспоминал о новичке клуба защитник Александр Точилин.

«Я был молодым футболистом, поэтому его подселили ко мне в номер. Какой из Изибора сосед по комнате? Точно помню, что он вел себя достаточно шумно, любил включать свою музыку, много говорил по телефону с родными. Вспоминаю еще один забавный момент: он наносил на тело определенный крем, чтобы кожа не сохла. Сами понимаете, новая страна, другой климат. Запах от этого крема был, мягко говоря, специфический», — рассказывал Точилин.

Источник: Соцсети

«Быстрый, крепкий, мускулистый»

В те времена информация об игроках не была настолько распространенной, как сейчас. В наше время о любом футболисте и его качествах можно узнать в специальных скаут-программах буквально за пару минут. Тогда же определить сильные и слабые стороны новичка можно было только собственными глазами на тренировке.

«Лаки физически был очень развит, быстрый, крепкий, мускулистый. Изибор поражал своей старательностью, хорошо тренировался, очень хотел играть. Но были и минусы — плохо обучен как тактически, так и технически. Ему было непросто в первое время», — вспоминал еще один динамовский игрок Андрей Кобелев.

Впрочем, на своих первых тренировках с «Динамо» Изибору удалось неплохо себя зарекомендовать, особенно в части физической подготовки. Он мог без устали носиться по полю все занятие, в то время как многие его партнеры уже «умирали».

«Спустя некоторое время мы поняли, что за этим атлетом футбольных качеств как таковых нет. Лаки не халтурил, должным образом относился к делу. И на тренировках, и в официальных матчах старался выкладываться по максимуму. Другое дело, что-то у него получалось, а что-то — нет. Но мы спокойно реагировали на это. При этом понимали, что он не соответствует уровню тех нападающих, которые у нас были», — добавляет Точилин.

Источник: Соцсети

«Лаки! Ты ноль!»

Впрочем, к концу сборов и Лаки стал уставать наравне со всеми, если не больше. Однажды, по воспоминаниям одноклубников, он упал прямо на поле и отказывался подниматься. Когда к нему подошел тренер Адамас Голодец, то африканец на смеси русского и английского выдал фразу, от которой полегли от смеха все его партнеры. «Коуч, ты крейзи, стоп! Столько бегать невозможно». Там же присутствовали и матерные слова, которых он нахватался в первые дни.

Весной Лаки Изибор наконец дебютировал в официальном матче за «Динамо» против «Балтики» из Калининграда. И даже забил гол, но его судья отменил из-за офсайда. Нигериец был очень расстроен этим фактом, но пообещал забить в следующей игре. И он действительно выполнил обещание, но чуть позже — в четвертом туре забил ЦСКА. Изибор светился от счастья.

«Это фантастика! Как только я получаю мяч, они сразу же начинают меня подбадривать. Ни в одной стране меня так не поддерживали. Болельщики московского “Динамо” — лучшие в России, а может, и в Европе», — говорил о фанатах клуба форвард.

Но дальше у Лаки начались проблемы. Тренер команды разочаровался в нападающем, который практически не забивал голов, хотя моментов ему создавали предостаточно.

«Лаки! Ты ноль!» — говорил ему Голодец, показывая соответствующий жест на пальцах. Но футболист думал, что ему показывают жест «все в порядке», и расплывался в белозубой улыбке в ответ.

«Еще он постоянно говорил: “Ноу мани — ноу футбол”, когда зарплату задерживали, — делился воспоминаниями Сергей Гришин. — Я все удивлялся — а вы вообще там в своей Нигерии знаете, что такое мани?».

Неутешительный диагноз

Всего за «Динамо» с 1998 по 2000 год Изибор провел 62 матча, в которых забил лишь восемь голов. И после прихода нового главного тренера Валерия Газзаева нигериец покинул клуб. Следующей остановкой Лаки стала Южная Корея, где он надолго не задержался, а затем и Швейцария. Но и там за «Цюрих» он не успел провести ни одного матча.

Причина — внезапная болезнь. В апреле 2004 года нигерийский нападающий Джеймс Обиора в одном из интервью обмолвился, что у Изибора на родине обнаружили СПИД. Эту же версию подтвердил агент Владимир Абрамов.

«Анализы были не просто неутешительными для чувствительных корейцев, а практически не давали никаких оптимистических прогнозов. Врачи заявили, что речь может идти о “чуме XX века”».

8 января 2006 года в СМИ прошла информация, что Лаки умер. Однако это оказалось неправдой. Тут самое время вспомнить об имени, которое приносит удачу. Но спустя семь лет трагическая новость все же настигла семью первого африканского футболиста в «Динамо» — Лаки скончался.