«Балтика» подписала колумбийского защитника Андраде у «Америки де Кали»
Калининградская «Балтика» подписала колумбийского центрального защитника Кевина Андраде у «Америки де Кали».
Калининградская «Балтика» подписала колумбийского центрального защитника Кевина Андраде у «Америки де Кали».
«Между футбольными клубами “Балтика” и “Америка де Кали” достигнута договорённость о трансфере Кевина Андраде. Трудовое соглашение с центральным защитником заключено сроком на 3,5 года. Мы приветствуем Кевина в стане Балтийцев и желаем ему удачи!» — сообщает пресс-служба клуба.
Андраде является воспитанником колумбийской «Америки де Кали», где перебрался в основную команду летом 2019 года. При этом Кевин один раз отдавался в аренду в аргентинский «Платенсе».
В прошедшем сезоне 24-летний защитник сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 750 тыс.