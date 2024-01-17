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17 января, источник: Чемпионат.com

«Балтика» подписала колумбийского защитника Андраде у «Америки де Кали»

Калининградская «Балтика» подписала колумбийского центрального защитника Кевина Андраде у «Америки де Кали».

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«Между футбольными клубами “Балтика” и “Америка де Кали” достигнута договорённость о трансфере Кевина Андраде. Трудовое соглашение с центральным защитником заключено сроком на 3,5 года. Мы приветствуем Кевина в стане Балтийцев и желаем ему удачи!» — сообщает пресс-служба клуба.

Андраде является воспитанником колумбийской «Америки де Кали», где перебрался в основную команду летом 2019 года. При этом Кевин один раз отдавался в аренду в аргентинский «Платенсе».

В прошедшем сезоне 24-летний защитник сыграл за команду 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 750 тыс.

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