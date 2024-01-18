«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов

Георгий Джикия

Возраст: 30 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 9 матчей

Срок истечения контракта: май 2024 года.

Все еще действующий капитан «Спартака» довольно резко превратился из неприкосновенного футболиста стартового состава в резервиста. Виной тому — покупка левоногого центрального защитника Срджана Бабича, который выиграл конкуренцию у Джикии на осеннем отрезке РПЛ. Разумеется, Георгий мириться с ролью запасного не хочет, но и, к его чести, на отсутствие игровой практики не жалуется. «Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю», — подчеркнул капитан красно-белых в декабре.

Пикантность ситуации в том, что через полгода у Джикии истекает контракт со «Спартаком», и уже сейчас он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями. А спрос на Георгия в РПЛ есть: центральные защитники-левши с российским паспортом и громадным опытом — штучный товар. «Спартак» не спешит продлевать соглашение с Джикией, поэтому рискует отпустить его летом бесплатно к кому-то из ближайших конкурентов. Если красно-белые готовы расстаться с защитником и хотят выручить хоть какие-то деньги, то продавать Георгия нужно уже сейчас, но он все равно уйдет к конкуренту.

Проще говоря, ситуация вокруг будущего Джикии туманна, и ни один сюжетный поворот нельзя исключать.

Леон Классен

Возраст: 23 года

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 7 матчей, 2 гола

Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Переход русского немца в «Спартак» зимой 2022 года изначально выглядел спорным. Классен не покупался под стартовый состав, но в перспективе мог туда пробиться.

Время Леону предоставили, но за два года его статус не изменился. Он все так же почти всегда 90 минут наблюдает за матчами из первого ряда и редко выходит на поле: в текущем чемпионате наскреб лишь 16 игровых минут, хотя в Кубке даже дважды забил.

Перспективы в «Спартаке» у Классена не радужные: он и так проигрывает конкуренцию Рябчуку с Хлусевичем, а скорое восстановление Тавареша окончательно урежет время Леона. Лучшим вариантом для него была бы аренда. Необязательно в клуб РПЛ — может быть, в Австрию или Германию.

Павел Маслов

Возраст: 23 года

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 4 матча

Срок истечения контракта: июнь 2024 года.

Маслов — герой, потому что сумел вернуться в футбол после изнурительного восстановления от тяжелых травм. В прошлом сезоне Павел регулярно играл, пусть и не всегда в стартовом составе. Однако сейчас ситуация изменилась: фактически Маслов — пятый выбор Гильермо Абаскаля на позицию центрального защитника (после Бабича, Дуарте, Джикии и Чернова). Красно-белые не обороняются в тройке, так что конкуренция высока.

У Маслова через полгода истекает контракт со «Спартаком», хотя у него есть опция продления. Но стоит ли Павлу оставаться, ведь проблемы с игровой практикой у него серьезные? Осенью он неоднократно даже пролетал мимо заявки красно-белых, хотя был здоров. Вероятно, лучше задуматься над новым местом работы.

Павел Мелешин

Возраст: 19 лет

Амплуа: нападающий

В сезоне-2023/24: 8 матчей, 1 гол

Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Летом казалось, что сын экс-форварда «Спартака» Алексея Мелешина вот-вот засверкает. Павел хорошо провел предсезонку, забил «Пари НН» в Кубке и начал чемпионат в ранге основного нападающего красно-белых из-за дисквалификации Соболева. Позже клуб еще и избавился от Николсона с Бальде.

Но реальность оказалась суровее. Абаскаль редко предоставлял Мелешину игровое время (всего 82 минуты в РПЛ-2023/24), из-за чего прогресс таланта замедлился. Зимой «Спартак» вполне может приобрести нового форварда на подмогу Соболеву. В такой ситуации было бы логично отдать 19-летнего форварда в аренду — например, в «Факел», который уже публично обозначил интерес к Мелешину.

Виктор Мозес

Возраст: 33 года

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол

Срок истечения контракта: июнь 2024 года.

Нет сомнений, что нигериец проводит в «Спартаке» последние месяцы, а то и недели. У Мозеса летом истекает контракт, а продлевать его никто не собирается. И клуб охладел к Виктору, и сам он, видимо, устал от России, как и его семья. Да, Мозес время от времени выходит на поле даже в стартовом составе, но играет далеко не на том уровне, что был у него в «Челси».

Идеальный вариант для «Спартака» — продать Мозеса сейчас. У нигерийца приличная зарплата, которая поможет красно-белым разгрузить бюджет. Но есть ли спрос на африканца? Пока не похоже.

Илья Свинов

Возраст: 23 года

Амплуа: вратарь

В сезоне-2023/24: 3 матча, 10 пропущенных мячей

Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Свинов в конце 2021 года перебрался в «Спартак», где ему предстояло конкурировать с Селиховым и Максименко. Первые полгода провел в «Спартаке-2», затем отправился на сезон в «Факел», где прогрессировал и вернулся в Москву, рассчитывая с новыми силами бороться с теми же Селиховым и Максименко.

Но глобальных изменений не произошло. Как два года назад, так и сейчас Свинов остается третьим голкипером красно-белой команды с не самыми лучшими перспективами. Хотя шанс побороться у Ильи был: Абаскаль выпускал его на поле и в РПЛ, и в Кубке, но он в каждой из трех встреч пропустил минимум по три мяча и сел обратно в запас. Свинову необходима игровая практика, которую в «Спартаке» голкиперу будет тяжело обрести.