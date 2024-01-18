Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Фрозиноне
50
Футбол. Зарубежный
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
Футбол. Зарубежный
19.01
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19.01
Алавес
Кадис
Футбол. Зарубежный
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов

Кому из футболистов красно-белых имеет смысл задуматься над сменой клуба?

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Георгий Джикия

  • Возраст: 30 лет
  • Амплуа: защитник
  • В сезоне-2023/24: 9 матчей
  • Срок истечения контракта: май 2024 года.

Все еще действующий капитан «Спартака» довольно резко превратился из неприкосновенного футболиста стартового состава в резервиста. Виной тому — покупка левоногого центрального защитника Срджана Бабича, который выиграл конкуренцию у Джикии на осеннем отрезке РПЛ. Разумеется, Георгий мириться с ролью запасного не хочет, но и, к его чести, на отсутствие игровой практики не жалуется. «Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю», — подчеркнул капитан красно-белых в декабре.

Пикантность ситуации в том, что через полгода у Джикии истекает контракт со «Спартаком», и уже сейчас он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями. А спрос на Георгия в РПЛ есть: центральные защитники-левши с российским паспортом и громадным опытом — штучный товар. «Спартак» не спешит продлевать соглашение с Джикией, поэтому рискует отпустить его летом бесплатно к кому-то из ближайших конкурентов. Если красно-белые готовы расстаться с защитником и хотят выручить хоть какие-то деньги, то продавать Георгия нужно уже сейчас, но он все равно уйдет к конкуренту.

Проще говоря, ситуация вокруг будущего Джикии туманна, и ни один сюжетный поворот нельзя исключать.

Леон Классен

  • Возраст: 23 года
  • Амплуа: защитник
  • В сезоне-2023/24: 7 матчей, 2 гола
  • Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Переход русского немца в «Спартак» зимой 2022 года изначально выглядел спорным. Классен не покупался под стартовый состав, но в перспективе мог туда пробиться.

Время Леону предоставили, но за два года его статус не изменился. Он все так же почти всегда 90 минут наблюдает за матчами из первого ряда и редко выходит на поле: в текущем чемпионате наскреб лишь 16 игровых минут, хотя в Кубке даже дважды забил.

Перспективы в «Спартаке» у Классена не радужные: он и так проигрывает конкуренцию Рябчуку с Хлусевичем, а скорое восстановление Тавареша окончательно урежет время Леона. Лучшим вариантом для него была бы аренда. Необязательно в клуб РПЛ — может быть, в Австрию или Германию.

Павел Маслов

  • Возраст: 23 года
  • Амплуа: защитник
  • В сезоне-2023/24: 4 матча
  • Срок истечения контракта: июнь 2024 года.

Маслов — герой, потому что сумел вернуться в футбол после изнурительного восстановления от тяжелых травм. В прошлом сезоне Павел регулярно играл, пусть и не всегда в стартовом составе. Однако сейчас ситуация изменилась: фактически Маслов — пятый выбор Гильермо Абаскаля на позицию центрального защитника (после Бабича, Дуарте, Джикии и Чернова). Красно-белые не обороняются в тройке, так что конкуренция высока.

У Маслова через полгода истекает контракт со «Спартаком», хотя у него есть опция продления. Но стоит ли Павлу оставаться, ведь проблемы с игровой практикой у него серьезные? Осенью он неоднократно даже пролетал мимо заявки красно-белых, хотя был здоров. Вероятно, лучше задуматься над новым местом работы.

Павел Мелешин

  • Возраст: 19 лет
  • Амплуа: нападающий
  • В сезоне-2023/24: 8 матчей, 1 гол
  • Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Летом казалось, что сын экс-форварда «Спартака» Алексея Мелешина вот-вот засверкает. Павел хорошо провел предсезонку, забил «Пари НН» в Кубке и начал чемпионат в ранге основного нападающего красно-белых из-за дисквалификации Соболева. Позже клуб еще и избавился от Николсона с Бальде.

Но реальность оказалась суровее. Абаскаль редко предоставлял Мелешину игровое время (всего 82 минуты в РПЛ-2023/24), из-за чего прогресс таланта замедлился. Зимой «Спартак» вполне может приобрести нового форварда на подмогу Соболеву. В такой ситуации было бы логично отдать 19-летнего форварда в аренду — например, в «Факел», который уже публично обозначил интерес к Мелешину.

Виктор Мозес

  • Возраст: 33 года
  • Амплуа: полузащитник
  • В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол
  • Срок истечения контракта: июнь 2024 года.

Нет сомнений, что нигериец проводит в «Спартаке» последние месяцы, а то и недели. У Мозеса летом истекает контракт, а продлевать его никто не собирается. И клуб охладел к Виктору, и сам он, видимо, устал от России, как и его семья. Да, Мозес время от времени выходит на поле даже в стартовом составе, но играет далеко не на том уровне, что был у него в «Челси».

Идеальный вариант для «Спартака» — продать Мозеса сейчас. У нигерийца приличная зарплата, которая поможет красно-белым разгрузить бюджет. Но есть ли спрос на африканца? Пока не похоже.

Илья Свинов

  • Возраст: 23 года
  • Амплуа: вратарь
  • В сезоне-2023/24: 3 матча, 10 пропущенных мячей
  • Срок истечения контракта: июнь 2025 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Свинов в конце 2021 года перебрался в «Спартак», где ему предстояло конкурировать с Селиховым и Максименко. Первые полгода провел в «Спартаке-2», затем отправился на сезон в «Факел», где прогрессировал и вернулся в Москву, рассчитывая с новыми силами бороться с теми же Селиховым и Максименко.

Но глобальных изменений не произошло. Как два года назад, так и сейчас Свинов остается третьим голкипером красно-белой команды с не самыми лучшими перспективами. Хотя шанс побороться у Ильи был: Абаскаль выпускал его на поле и в РПЛ, и в Кубке, но он в каждой из трех встреч пропустил минимум по три мяча и сел обратно в запас. Свинову необходима игровая практика, которую в «Спартаке» голкиперу будет тяжело обрести.

Гоша Чернов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 10 главных комедий последних лет по версии «Золотого глобуса»
Обзор старта сериала «Криминальное прошлое»: Питер Капальди работает таксистом и расследует старое дело об убийстве
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь