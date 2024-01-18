ЦСКА подписал футболиста «Зенита», за Винисиуса готовы выложить крупную сумму. Главные трансферы и слухи дня

Что в России

ЦСКА объявил о переходе Кругового

Московский клуб подписал контракт с защитником «Зенита» Данилом Круговым. Соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2027/28, начнет действовать с 4 июня. Договор предусматривает опцию продления еще на один сезон. У Кругового летом закончится контракт с «Зенитом» и в ЦСКА он перейдет как свободный агент.

Как сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга, во второй половине сезона-2023/24 Круговой будет получать игровую практику в «Зените-2».

На счету 25-летнего футболиста 105 матчей за основной состав петербургского клуба, два гола и девять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми Круговой стал трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

«Пари НН» продал Севикяна в «Ференцварош»

Клуб из Нижнего Новгорода объявил о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош». Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба. А генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов даже озвучил финансовые условия сделки.

«Никаких проблем при финальных переговорах не возникло. Все четко было выполнено с двух сторон в срок. Сегодня поставили подписи в договорах. Мы получим семь процентов от суммы следующей перепродажи игрока, сумма сделки составила 1,2 миллиона евро.



Сейчас мы очень активно работаем на трансферном рынке. Наверное, не будем искать игрока на позицию Эдгара, потому что у нас есть свои ресурсы, на которые мы будем делать ставку весной. Но мы еще подпишем нескольких футболистов в это трансферное окно», — цитирует Мелик-Гусейнова РИА Новости.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 24-х матчах РПЛ и Кубка России и забил 7 голов. В нижегородской команде армянский футболист играл с июля 2022 года, куда перешел из системы испанского клуба «Леванте».

«Сочи» объявил о переходе Ованеса Арутюняна из «Пюника»

Полузащитник сборной Армении Ованес Арутюнян стал игроком «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба. В «Сочи» 24-летний футболист перешел из «Пюника». Суммарно за армянский клуб полузащитник провел 143 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 21 голевую передачу. На счету Арутюняна 9 матчей в составе сборной Армении.

Акбашев вернулся в «Факел»

Воронежский «Факел» объявил о возвращении в клуб полузащитника Романа Акбашева: «Расставание было недолгим. С возвращением, Роман. Сине-белый однажды — сине-белый навсегда», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

32-летний хавбек покинул «Факел» прошлым летом и на правах свободного агента перешел в «Ростов». Во вторник стало известно, что Акбашев расторг контракт с ростовским клубом по обоюдному согласию.

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах «Ростова» в чемпионате и Кубке России, но не отличился результативными действиями.

Кононов стал главным тренером «Торпедо»

Олег Кононов назначен на должность главного тренера «Торпедо». Стороны заключили контракт на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба. В этой должности Кононов сменил Артема Горлова, проработавшего с командой с ноября по январь. Кроме того, сегодня стало известно, что президентом «Торпедо» стал Александр Волнушкин.

Кононов пребывал без работы после ухода из «Сатурна» прошлым летом. 57-летний специалист ранее возглавлял «Арсенал», «Ригу», «Спартак», «Терек», «Краснодар» и другие клубы.

«Торпедо» после 20 туров занимает в таблице Первой лиги 8-е место, на 10 очков отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо».

«Балтика» объявила о переходе колумбийского защитника

В «Балтику» из клуба «Америка де Кали» перешел колумбийский защитник Кевин Андраде. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на три с половиной года.

Андраде является воспитанником местного клуба «Америки де Кали», на его счету 119 матче и три года. В 2020 году новичок «Балтики» стал чемпионом Колумбии. Также принимал участие в групповом этапе Кубка Либертадорес. В сезоне-2022 на правах аренды выступал за аргентинский «Платенсе».

Что в Европе и мире

Хендерсон договорился о расторжении контракта с «Аль-Иттифаком» и переходе в «Аякс»

Центральный полузащитник Джордан Хендерсон достиг договоренности о досрочном расторжении трехлетнего контракта с «Аль-Иттифаком», сообщает The Athletic. 33-летний футболист отправится в Великобританию из тренировочного лагеря клуба в Абу-Даби. Отмечается, что Хендерсон договорился о заключении соглашения с «Аяксом».

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле 2023 года за €14 млн. В Саудовской Аравии он провел 19 матчей и сделал 5 голевых передач.

Два клуба АПЛ интересуются форвардом «Краснодара» Кордобой

«Кристал Пэлас» хочет арендовать нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, сообщает Evening Standard. В подписании футболиста на правах аренды также заинтересован «Ноттингем Форест». Как пишет источник, в сделку с любым из клубо, скорее всего, будет включена опция выкупа.

Утверждается, что спортивному директору «Пэлас» Даги Фридману колумбийца порекомендовал полузащитник лондонцев Джефферсон Лерма, который является его соотечественником.

Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за «быков» 20 матчей, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» 150 млн евро за Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» 150 миллионов евро за нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на испанские СМИ. Утверждается, что мадридский клуб стремится привлечь средства для покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

ESPN Brasil при этом заявляет, что Винисиус не намерен покидать Мадрид, а «Реал» будет готов начать переговоры по трансферу бразильца минимум с 250 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за «Реал» 16 матчей, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Мотта может возглавить «Барселону» в случае отставки Хави

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта может возглавить «Барселону». По информации Esport 3, спортивный директор каталонцев Деку рассматривает бразильца в качестве одного из кандидатов в случае отставки Хави. Сообщается, что Мотта и Деку поддерживает очень тесные отношения еще со времен совместного выступления за сине-гранатовых.