С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

«В четверг, 18 января, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение: удовлетворить заявление ФК “Рубин” (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Ширяев vs. ФК “Рубин”. В связи с исполнением ФК “Рубин” решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК “Рубин” имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в официальном заявлении РФС.