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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

С казанского футбольного клуба «Рубин» сняли запрет на регистрацию новых футболистов.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«В четверг, 18 января, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение: удовлетворить заявление ФК “Рубин” (Казань) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Ширяев vs. ФК “Рубин”. В связи с исполнением ФК “Рубин” решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК “Рубин” имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в официальном заявлении РФС.

Напомним, ранее, 2 ноября, Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление тренера Олега Нечаева в отношении казанского клуба. Также РФС тогда удовлетворил заявление экс-тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева о признании увольнения совершённым клубом без уважительных причин и о взыскании задолженностей с учётом уточнения требований. «Рубин» был обязан выплатить тренеру компенсацию за досрочное расторжение контракта.

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