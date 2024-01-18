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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» продлило контракт с голкипером Лещуком

Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с голкипером Игорем Лещуком.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/2028.

27-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего счету Игоря 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 36 очков после аналогичного количества матчей.

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