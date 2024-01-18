«Неудивительно, что он без работы». Уткин раскритиковал слова Малафеева о Круговом в ЦСКА

«Вячеслав Малафеев эффектно назвал тупейшим решение Кругового перейти в ЦСКА, потому что тупо переходить туда, где меньше денег.



А ведь работал спортивным директором. То есть то, что человек хочет больше играть, проводить времени на поле — это вовсе не резон, а вернее, резон тупейший. Круто, чё.



И вдогонку: происки агентов, говорит Малафеев.



Ну, конечно. Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всем мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше.



Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы», — написал Уткин в своём телеграм-канале.