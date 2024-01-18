«Уважаю его за это». Гендир «Пари НН» назвал отличительную черту Сергея Юрана

«Отличительная черта Юрана заключается в том, что он не лезет за словом в карман. Если ему что-то не нравится — скажет в лоб. Если его, например, не устраивает, что подопечные спят на старых матрасах, он не постесняется пожаловаться. Мне это в нём нравится. С такими людьми намного проще. Не надо врать, юлить и закрывать глаза на какие-то вещи. Уважаю тренера за данное качество, и думаю, это взаимно», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.