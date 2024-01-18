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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уважаю его за это». Гендир «Пари НН» назвал отличительную черту Сергея Юрана

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отношениях с главным тренером команды Сергеем Юраном, а также назвал отличительную черту его характера.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Отличительная черта Юрана заключается в том, что он не лезет за словом в карман. Если ему что-то не нравится — скажет в лоб. Если его, например, не устраивает, что подопечные спят на старых матрасах, он не постесняется пожаловаться. Мне это в нём нравится. С такими людьми намного проще. Не надо врать, юлить и закрывать глаза на какие-то вещи. Уважаю тренера за данное качество, и думаю, это взаимно», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» под руководством Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 18 матчей чемпионата. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч. Лидирует «Краснодар» — «быки» набрали 38 очков за 18 матчей. Замыкает тройку московское «Динамо», команда Марцела Лички набрала 32 очка за аналогичное количество игр чемпионата.

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