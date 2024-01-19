Артём Дзюба рассказал, после чего он будет готов завершить карьеру футболиста

«Мне важно, чтобы “Локомотив” боролся в каждом турнире за трофей, чтобы был коллектив единомышленников, чтобы была хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все проживаем какие‑то этапы взросления каждый год, и сейчас на правах старшего товарища я имею определенные обязанности в качестве лидера команды. В карьере мне уже удалось много забить голов для нашей страны. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно.



Заодно и контракт автоматом продлится? Да, это стимул. Но сам контракт — не панацея, его в любом случае можно продлить, если будет желание. Плюс мне еще скинули статистику, что по системе “гол+пас” в чемпионате России первое место у Дмитрия Вячеславовича Лоськова. Я там уже недалеко, так что это тоже одна из определенных планок, которую хотелось бы достичь. Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».