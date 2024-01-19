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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«“Спартак” — самый популярный клуб России. От таких предложений не отказываются». Первое интервью Амарала

Новый спортивный директор красно-белых — о трансферах, Абаскале и целях.

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Источник: Спорт-Экспресс

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал дал первое интервью в России. «СЭ» приводит главные цитаты португальца, который теперь будет отвечать за трансферы красно-белых.

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О переходе из «Бенфики» и целях в Москве.

— Честь и ответственность быть в таком клубе, как «Спартак». Я уже работал в «Бенфике», народной команде, где от тебя ждут только победы. Мне комфортно в таких условиях.

Я в «Спартаке», чтобы выстроить систему. Без четкого плана, каким должен быть путь, мы не можем достигнуть финальной цели — титула.

Хочу привнести в «Спартак» чувство единения с командой, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями.

Это самый популярный клуб в России, невозможно отказаться от такого предложения. Вместе мы будем командой, мы должны быть семьей и поддерживать друг друга.

Уже посетил стадион и жду, когда смогу увидеть его максимально заполненным. Знаю, если мы будем играть лучше и завоевывать титулы, люди начнут возвращаться на трибуны.

Хочу попросить болельщиков сделать шаг навстречу команде, чтобы помочь нам.

О работе с Абаскалем

— Какие-то решения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны. Мы быстро нашли общий язык, к тому же он тоже рос в больших клубах — обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга, и это здорово.

О сокращении количества игроков в первой команде

— Мне нравится состав «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют сердцем. Это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь, я увидел, что игроки понимают и уважают это.

Нам необходимо сократить количество игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым футболистам и иметь 27 человек в команде. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно трансферное окно приходило по 10−15 новичков. На мой взгляд, самое оптимальное количество игроков в команде — 25 человек.

Надеюсь, что в будущем, при возвращении команды в Лигу чемпионов, можно будет говорить об увеличении числа футболистов в команде.

Об игровом стиле

— «Спартак» — это очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился, и хочу увидеть это по болельщикам. Это народная команда, и только вместе с фанатами она может добиться успеха.

Я понимаю футбол так же, как и «Спартак», — ты должен атаковать. Футбол — это про удовольствие, он не может быть скучным и должен дарить эмоции. Только при умной атакующей игре можно прийти к победам.

Хочу, чтобы люди понимали, что мы начали меняться. Шаг за шагом мы становимся сильнее — тогда стадион будет лучше заполняться зрителями. Чтобы это происходило, мы должны больше побеждать, а для этого нужно быть лучше в ежедневной работе и необходимы победы в каждом матче.

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