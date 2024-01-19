Гол в первом тайме решил исход матча «Елимая» с клубом РПЛ
Футбольный клуб «Елимай» из Семея провел товарищеский матч с грозненским «Ахматом» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Футбольный клуб «Елимай» из Семея провел товарищеский матч с грозненским «Ахматом» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.
Представитель российской премьер-лиги (РПЛ) победил со счетом 1:0. Решающий гол забил в первом тайме Светослав Ковачев.
«Елимай» в прошлом сезоне стал победителем первой лиги, а в этом году выступит в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В межсезонье команду принял Андрей Карпович, возглавлявший ранее «Актобе».
«Ахмат» завершил первый круг РПЛ на 13-м месте из 16, набрав 17 очков в 18 матчах. Чемпионат России возобновится 1 марта.