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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:02 (мск), источник: Vesti.kz

Гол в первом тайме решил исход матча «Елимая» с клубом РПЛ

Футбольный клуб «Елимай» из Семея провел товарищеский матч с грозненским «Ахматом» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Елимай"

Представитель российской премьер-лиги (РПЛ) победил со счетом 1:0. Решающий гол забил в первом тайме Светослав Ковачев.

«Елимай» в прошлом сезоне стал победителем первой лиги, а в этом году выступит в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). В межсезонье команду принял Андрей Карпович, возглавлявший ранее «Актобе».

«Ахмат» завершил первый круг РПЛ на 13-м месте из 16, набрав 17 очков в 18 матчах. Чемпионат России возобновится 1 марта.

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